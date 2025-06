FOTO Nižu se reakcije! RTL objavio promjenu u Direktu, gledatelji pogađaju tko će mijenjati Mojmiru

Informativna emisija RTL Direkt, koja je nedavno proslavila desetu godišnjicu, u središtu je pozornosti zbog najave privremene promjene. Naime, putem društvenih mreža, s RTL-a su se obratili gledateljima intrigantnim pitanjem o tome tko će zamijeniti omiljenu voditeljicu Mojmiru Pastorčić. “Tko će sljedeći tjedan mijenjati Mojmiru? Skorin? Panjkota? Darinka? Rikardo? Borko? Svi imaju stila, ali tko ima živaca? Da vas čujemo”, stoji u objavi koja je odmah izazvala brojne reakcije.

Odgovori publike stigli su ekspresno, a komentari su otkrili koliko je Pastorčić cijenjena. Iako su mnogi pohvalili ponuđene kolege, prevladavajući stav bio je jasan: - Svi su jako dobri. Ali Mojmira je nezamjenjiva - poručila je jedna gledateljica, s kojom su se mnogi složili. Drugi su se upustili u nagađanja: - "Navijam za Darinku ali mislim da će biti Skorin”, “Jedino mogu Skorina zamisliti kako izgovara onaj ‘moolim’” - spekulirali su. Među prijedlozima se našlo i ime bivšeg voditelja Zorana Šprajca.

Podsjetimo, Mojmira Pastorčić postala je zaštitno lice RTL Direkta nakon što je 2022. u potpunosti preuzela voditeljsku palicu od Šprajca. Svojim jedinstvenim, oštrim i često duhovitim stilom stekla je kultni status i postala jedno od omiljenih TV lica. Njezina privremena pauza dolazi nedugo nakon što je emisija proslavila deseti rođendan, označavajući kratki predah u eri koju je snažno obilježila.

VIDEO Mojmiri Pastorčić dogodio se gaf pred kamerama, evo o čemu je riječ

Koliko je njezin rad cijenjen, potvrdila je i struka kada je u travnju primila prestižnu nagradu Večernjakova ruža za TV osobu godine. Prilikom preuzimanja nagrade istaknula je kako je to najbolji poklon za obljetnicu. - Ako sam išta naučila, osim da tugu treba držati s dvije ruke čvrsto, onda je to da se autentičnost i originalnost i dalje najviše cijene – a za sve to treba raditi. I to puno. Pusa, bok! - poručila je u svom govoru, odajući priznanje i timu koji “iz potpunog kaosa uspijeva stvoriti onih pola sata koje ljudi vole gledati”.

Iako je potraga za privremenom zamjenom izazvala veliku pažnju, privremeni voditelji u RTL Direktu nisu novost. Kroz godine, emisija je imala nekoliko voditeljskih rotacija. Gledatelji se sjećaju kako je, primjerice, Damira Gregoret uspješno mijenjala Mojmiru tijekom ljetnih pauza, dok je u drugim situacijama ulogu preuzimao Ivan Vrdoljak. Ove su promjene uvijek izazivale reakcije, no emisija je zadržala svoju prepoznatljivost i visoku gledanost, a tko će ovoga puta sjesti u vruću stolicu, ostaje vidjeti.