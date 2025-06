Marko Grubnić otkrio što je njegov najveći životni uspjeh i dobio brojne komentare

U RTL DIREKTU

Mile Kekin kod Mojmire Pastorčić o uhićenju: Te dvije stvari su mi sredstvo za rad i nisu mi još vraćene

Bilo je ružno i šokantno, bio sam van sebe, nisam znao što se događa. Cijelo to iskustvo ulaska u naš stan, to moje privođenje, pa onda taj pretres stana. Onda, naravno, vrhunac cijelog spektakla je bilo spektakularno privođenje, ulazak u automobil policijski s puno novinara koji su to slikali, ispričao je glazbenik