Preminuo legendarni glumac Burt Reynolds

Legendarni glumac Burt Reynolds umro je danas u 83. godini nakon srčanog udara, piše TMZ, pozivajući se na više izvora. Reynolds je umro u bolnici u Floridi, nakon što su ga liječnici bezuspješno pokušali oživjeti.

Reynolds je više godina imao problema sa srcem, a 2010. je i operiran.

Ostat će upamćen po brojnim filmskim hitovima kao što su "Utrka Cannonball", "Smokey i bandit" i "Kralj pornića". Upravo mu je uloga redatelja pornića Jacka Hornera u tom filmu i donijela jedinu nominaciju za nagradu Oscar. Nije je osvojio, no iste 1997. godine dobio je Zlatni globus. Od 1988. do 1993. bio je u braku s kolegicom Loni Anderson. Njihov razvod bio je jedan od najgorih u povijesti Hollywooda. Ona ga je optužila za psihičko zlostavljanje, a on je kazao kako ga je Loni varala s kim je stigla. Razveli su se 1993., a Burt je morao platiti 234 tisuće dolara. No u cijelosti ju je isplatio tek prije tri godine.

Inače, Reynolds je bio talentirani igrač američkog nogometa koji je završio karijeru zbog ozljede. Posebno se pamti kada je 1972. pozirao gol za naslovnicu Cosma, ležeći na medvjeđem krznu. Kasnije je kazao kako je to bilo jako glupo, te da žali zbog toga.

