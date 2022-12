Uhićen Hrvat koji se isticao skandaloznim ponašanjem u srpskom reality showu

Fran Pujas (24), hrvatski maneken koji je sudjelovao u srpskom reality showu "Zadruga" navodno je uhićen na granici Hrvatske sa Srbijom.

- Znam samo da je uhićen i da su ga odveli u Osijek, a zatim u Zagreb. Danas upravo ide odvjetnik kod njega da ga Fran ovlasti da vidi o čemu se radi jer prije 5 dana kada je ušao u Hrvatsku nije imao tjeralicu. Potjernica je raspisana u ponedjeljak i on je uhićen u ponedjeljak navečer, a u međuvremenu je bio s obitelji i ocem na rođendanu - otkrio je njegov prijatelj Marko Đedović za Blic.

Inače, Pujas je nakon ulaska u "Zadrugu" ostao upamćen po kontroverznom ponašanju i skandaloznim izjavama.

U "Zadrugu" je prije dvije godine ušao sa svojom djevojkom, bivšom misicom Paulom Hublin. Prekid njihove veze odigrao se pred kamerama ovog realityja i tada je Paula ostalim kandidatima ispričala poprilično šokantne podatke o svom dečku i tvrdila kako ju je tukao, drogirao se i radio kaos po njezinom stanu. Policiji je Fran dobro poznat jer je jedno vrijeme bio i iza rešetaka, a u realityju "Zadruga" ovaj 22-godišnjak voditelju showa i gledateljima je priznao kako je prevario jednog dilera iz Zagreba i to za čak 550 tisuća kuna.

- Prevario sam dilera iz Zagreba kad sam imao 18 godina. Tada sam bio još dijete i materijalist. Od tih novaca trošio sam dnevno po 200-300 eura i jeo sam po restoranima, u klubovima sam trošio i do 1500 eura i za dvije godine novac je nestao. - ispričao je Fran.

Voditelja je zanimalo na koji način je uspio prevariti dilera i doći to tako velike svote novaca, ali Fran je odlučio kako detalje neće otkriti u javnosti. Rekao je kako su mu prijatelji okrenuli leđa nakon što je potrošio sav novac.

- Bivšoj sam ostao dužan 800 kuna i iz ormara mi je uzela svu odjeću, ostale su mi samo čarape i tada sam shvatio da sam ostao bez svega - ispričao je i dodao kako je spreman na posljedice.

- Vratit ću se u Zagreb i suočiti se s problemom. Znam da me metak čeka. To su ozbiljni ljudi i ne želim bježati. Svjesno sam to napravio, a kad tad će sve doći na naplatu - rekao je u emisiji Fran.

