Stanković najavio novu emisiju, gledatelji oduševljeni: 'E to su pravi gosti, gromade od ljudi!'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj emisije "Nedjeljom u 2" objavio je kako mu je gost u idućoj emisiji Božo Sušec, jedan od najpoznatijih domaćih sportskih komentatora, koji je do mirovine radio na HRT-u, a danas komentira utakmice na Arena Sportu.

Božo Sušec će biti gost uoči finalne utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Francuske, a zanimljivo je kako je Stankovićev gost bio i prije 4 godine, nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji. Gledatelji emisije komentirali su kako je Sušec odličan izbor za gosta.

"Sinonim za nogomet,velemajstor svog zanata", "Korektna osoba sa znanjem i iskustvom. Pogodak.", "Božo, legendarni sportski novinar", "E, to su bili pravi sportski novinari - gromade od ljudi", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Sušec je prije četiri godine biranim riječima govorio o našoj reprezentaciji i izborniku Zlatku Daliću.

- Dalić je iznenađenje. Ta priča je kao bajka braće Grimm, koju je povremeno režirao Hithchok, a ostvario Zlatko Dalić. On je vrhunski trener.

On je vrhunski trener, a za to moraš biti psiholog, komunikator, nekad mama i tata, a moraš imati i nešto karizmatično. On je pokazao da je pronašao pravi odnos sa svim tim različitim ljudima, rekao je tada Sušec.

