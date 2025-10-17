Udala se naša zlatna olimpijka! Splićanka je sudbonosno 'da' izgovorila srbijanskom kolegi

Naša zlatna Olimpijka Barbara Matić izgovorila je sudbonosno 'da' srbijanskom džudašu i džudo suca Filipu Đinoviću, objavio je IN Magazin. Nakon te vijesti i na društvenim mrežama su se pojavile fotografije prekrasnog para. Na fotografiji s vjenčanja, Barbara blista u elegantnoj bijeloj vjenčanici s otkrivenim ramenima, romantičnim spuštenim rukavima i suptilnim naborima u struku koji ističu njezinu figuru. Kosa joj je puštena i lagano valovita, a make-up prirodan i profinjen. Filip nosi klasično, moderno crno odijelo s trodijelnim krojem, bijelu košulju i crnu leptir mašnu.

Ovaj 30-godišnjak se zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini, iz Beograda preselio u njezin rodni Split. '''Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...'', rekla je Barbara ranije za IN magazin.

Đinović je istaknuti srpski džudaš i sudac iz Srbije, a trenutačno je član ODŽK-a Beograd. Nastupa u kategoriji do 100 kilograma i redovito nastupa na međunarodnim natjecanjima, te sudjeluje u edukaciji mladih sportaša i predstavljanju novih pravila u džudu. Tijekom jedne takve edukacije u veljači u Pančevu, na kojem je kao sudac predstavio nova pravila koje je Svjetska džudo federacija uvela početkom 2025., Đinović je doveo i Matić.

Podsjetimo, Barbara je izazvala veliku pozornost objavom na svom Instagram profilu. Početkom travnja na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira u društvu srpskog džudaša, što je odmah potaknulo brojna nagađanja o njezinu privatnom životu. Posebnu pažnju izazvala je u kontekstu glasina da je prekinula dugogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom.

U razgovoru za časopis Story, Barbara je potvrdila te špekulacije, objasnivši kako su ona i Frane odlučili krenuti svatko svojim putem. Zanimljivo je da je prošle godine najavljivala veliko vjenčanje koje se trebalo održati ove godine. "Da, planira se vjenčanje dogodine, pa ćemo i to uklopiti u iduću godinu. Trebao bi to biti pravi veliki pir", govorila je tada za In Magazin.

Lijepa Splićanka je, nakon odmora u Dubaiju produžila ljetovanje na Baliju. Objavila je niz fotografija i videa kojima je pokazala prekrasnu prirodu Balija, ali i svoju figuru u bikiniju. Brojni obožavatelji javili su se u komentarima ispod objave te ostavili emotikone srca i vatrica, a jedan od njih istaknuo je kako treba pohvaliti osobu iza kamere - njezina novog dečka Filipa Đinovića.

Barbara je napravila ono što napravi većina kad posjeti Bali - odlučila se ljuljati i fotkati na ogromnoj ljuljački, odjevena u crvenu haljinu koja se vijori za njom. "Nisam ni primijetila da živim život o kojem sam sanjala. Baš sam blesava", dodala je uz video. S pratiteljima je podijelila da je išla i na sate surfanja, a kako se može vidjeti na videu, čini se da je lekcije uspješno i brzo savladala.