KD VATROSLAV LISINSKI

U Zagrebu se sprema veliki klapski spektakl

Foto: promo
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
01.10.2025.
u 11:32

Ove nedjelje u KD Lisinski slavit će se Dalmacija. Na pozornicu će izaći ukupno 11 klapa i to ne bilo kojih. U Lisinski stižu samo najbolji s uglednog Festivala dalmatinskih klapa Omiš, koji koncert organizira pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba

Više od 70 vrhunskih izvođača, neke od najljepših dalmatinskih pjesama i posebni gosti – pred nama je klapski događaj godine u Zagrebu. Ove nedjelje u KD Lisinski slavit će se Dalmacija.  Na pozornicu će izaći ukupno 11 klapa i to ne bilo kojih. U Lisinski stižu samo najbolji s uglednog Festivala dalmatinskih klapa Omiš, koji koncert organizira pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba. 
„Svi posjetitelji koncerta uživat će jer smo okupili zavidnu ekipu klapskih laureata. Ono što smo čuli u srpnju na omiškoj pjaci oduševilo je publiku. Klape su izazvale ovacije i pozivane su na bis… Priprema se za Lisinski i jedna posebna, impresivna izvedba. Stoga pozivam da nam se pridruže svi ljubitelji punokrvne dalmatinske pjesme“, navodi ravnatelj Festivala prof. Mijo Stanić i otkriva zanimljivosti ovogodišnjeg gostovanja:
„U nedjelju će pobjedničke klape iz Omiša nastupiti u Lisinskom 39. put, a prvi put u gotovo četiri desetljeća među njima imamo tri klape iz Omiša. Većina festivalskih pobjednika dolazi iz Splitsko-dalmatinske županije. Prvi put u festivalskoj povijesti nastupit će i dvije dječje klape koje su, mogu slobodno reći, svojim zrelim pjevačkim umijećem ravnopravne odraslim klapama“. 


U redovima klapske reprezentacije koja stiže u Lisinski svoje mjesto dobile su muške klape - Bošket (Zagreb), Krunik (Kučine) i Omiš (Omiš), ženske - Ventula (Split), Stivanja (Trogir), Orca (Split), Mirabela CZK (Omiš), mješovite - Ivo Lozica (Lumbarda) i Dežgracija (Split) te dječje - Maestral (Dugopolje) i Žižula (Omiš). 
Svi oni, više od 70 klapaša i klapašica u jednom će trenutku zapjevati zajedno s gostom koncerta, legendarnim Borisom Oštrićem njegovu autorsku pjesmu „Dalmacija, more, ja i ti“. Riječ je o evergreenu koji je svojevremeno proslavio veliki Vinko Coce, a kasnije je dobila novu dimenziju u izvedbi samog Oštrića. 
„Coce i ja smo se i prije pjevanja družili uz bevandu, kroz pismu u konobi. I njegova i moja verzija te pjesme ima, vjerujem, neku posebnu čar. Baš mi je drago što ću nastupati u Lisinskom, meni je to jače nego u Areni. Volim klape i dalmatinsku pismu, tako i živim. Kada vidim popis klapa koje dolaze, ne može biti loše. Publika će se dobro zabaviti, mislim da će te večeri doživjeti u Zagrebu jedan sunčan dan“, priča pjevač i autor bezvremenskih hitova kao što su „Ribari“ i „Kapetane, tribali bi doma“. 
Njemu će ovaj nastup biti poseban i zato što će pored njega na pozornici biti kći Mira Oštrić, finalistica The Voice Kidsa Hrvatska. 
„Malo će mi pomoći otpjevati prateće vokale. Pjevali smo mi i prije skupa, ali uz komin…. Prvi put ćemo nastupati zajedno, uživo. Otac sam joj, ali prepoznajem u njoj jednu crtu i mislim da je pred njom lijepa budućnost, ako sve bude kako treba.“
Ulaznice za ovaj jedinstveni klapski događaj dostupne su na blagajni Koncertne dvorane Lisinski i online


 
klape Lisinski

Želite prijaviti greške?

