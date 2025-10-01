U Zagrebu se sprema veliki klapski spektakl

Više od 70 vrhunskih izvođača, neke od najljepših dalmatinskih pjesama i posebni gosti – pred nama je klapski događaj godine u Zagrebu. Ove nedjelje u KD Lisinski slavit će se Dalmacija. Na pozornicu će izaći ukupno 11 klapa i to ne bilo kojih. U Lisinski stižu samo najbolji s uglednog Festivala dalmatinskih klapa Omiš, koji koncert organizira pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba.

„Svi posjetitelji koncerta uživat će jer smo okupili zavidnu ekipu klapskih laureata. Ono što smo čuli u srpnju na omiškoj pjaci oduševilo je publiku. Klape su izazvale ovacije i pozivane su na bis… Priprema se za Lisinski i jedna posebna, impresivna izvedba. Stoga pozivam da nam se pridruže svi ljubitelji punokrvne dalmatinske pjesme“, navodi ravnatelj Festivala prof. Mijo Stanić i otkriva zanimljivosti ovogodišnjeg gostovanja:

„U nedjelju će pobjedničke klape iz Omiša nastupiti u Lisinskom 39. put, a prvi put u gotovo četiri desetljeća među njima imamo tri klape iz Omiša. Većina festivalskih pobjednika dolazi iz Splitsko-dalmatinske županije. Prvi put u festivalskoj povijesti nastupit će i dvije dječje klape koje su, mogu slobodno reći, svojim zrelim pjevačkim umijećem ravnopravne odraslim klapama“.



U redovima klapske reprezentacije koja stiže u Lisinski svoje mjesto dobile su muške klape - Bošket (Zagreb), Krunik (Kučine) i Omiš (Omiš), ženske - Ventula (Split), Stivanja (Trogir), Orca (Split), Mirabela CZK (Omiš), mješovite - Ivo Lozica (Lumbarda) i Dežgracija (Split) te dječje - Maestral (Dugopolje) i Žižula (Omiš).

Svi oni, više od 70 klapaša i klapašica u jednom će trenutku zapjevati zajedno s gostom koncerta, legendarnim Borisom Oštrićem njegovu autorsku pjesmu „Dalmacija, more, ja i ti“. Riječ je o evergreenu koji je svojevremeno proslavio veliki Vinko Coce, a kasnije je dobila novu dimenziju u izvedbi samog Oštrića.

„Coce i ja smo se i prije pjevanja družili uz bevandu, kroz pismu u konobi. I njegova i moja verzija te pjesme ima, vjerujem, neku posebnu čar. Baš mi je drago što ću nastupati u Lisinskom, meni je to jače nego u Areni. Volim klape i dalmatinsku pismu, tako i živim. Kada vidim popis klapa koje dolaze, ne može biti loše. Publika će se dobro zabaviti, mislim da će te večeri doživjeti u Zagrebu jedan sunčan dan“, priča pjevač i autor bezvremenskih hitova kao što su „Ribari“ i „Kapetane, tribali bi doma“.

Njemu će ovaj nastup biti poseban i zato što će pored njega na pozornici biti kći Mira Oštrić, finalistica The Voice Kidsa Hrvatska.

„Malo će mi pomoći otpjevati prateće vokale. Pjevali smo mi i prije skupa, ali uz komin…. Prvi put ćemo nastupati zajedno, uživo. Otac sam joj, ali prepoznajem u njoj jednu crtu i mislim da je pred njom lijepa budućnost, ako sve bude kako treba.“

Ulaznice za ovaj jedinstveni klapski događaj dostupne su na blagajni Koncertne dvorane Lisinski i online.