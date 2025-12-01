U novoj emisiji Nove TV na procjenu stižu stomatološki uređaj iz 1920-ih i raritet velike sentimentalne vrijednosti

Nova TV danas u 18 sati, odmah nakon IN magazina, premijerno donosi Cash or Trash, potpuno novu zabavnu emisiju koja otvara vrata u fascinantan svijet rariteta, uspomena i neočekivanih procjena. Prodavatelji iz cijele Hrvatske dolaze sa starim, neobičnim i sentimentalno vrijednim predmetima – od nasljeđa koje čuvaju desetljećima do zanimljivih rariteta. Gledatelje kroz svijet procjena i ponuda vodi Irina Čulinović, a svaki predmet u rukama stručnog procjenitelja Ilama Shuhanija otkriva svoju pravu vrijednost. Nakon procjene slijedi ulazak u sobu trgovaca gdje pet kupaca sudjeluje u napetoj licitaciji, a vlasnik odlučuje hoće li svoj predmet zaista prodati ili zadržati. U prvoj epizodi gledatelje očekuje prava mala kolekcija neobičnosti – tri predmeta, tri potpuno različite priče i tri neočekivane procjene. Led će probiti električar iz Zagreba koji voli skupljati satove, ali i druge predmete koji su se, kaže, s vremenom nagomilali, pa neke od njih treba i prodati. U šarmantni studio '

Cash or Trasha donijet će predmet iz 1920-ih koji se nekada koristio u stomatološkim ordinacijama, a opisuje ga riječima: „Predmet koji nosim je noćna mora za većinu ljudi. U ono vrijeme bio je napredno čudo“, a voditeljica Irina složit će se s prodavateljem i zaključiti: „Zastrašivalo je ljude u ono vrijeme, a mene zastrašuje i danas.“ Prema informacijama koje je pronašao na internetu, prodavatelj smatra da bi vrijednost predmeta mogla biti između 500 i 700 eura, no iznos procjene stručnog procjenitelja Ilama Shuhanija poprilično će ga iznenaditi.

Druga prodavateljica, 80-godišnja umirovljenica iz Velike Gorice i ujedno najstarija prodavateljica u Cash or Trashu, donosi rijedak i iznimno dobro očuvan predmet koji nosi i posebnu sentimentalnu vrijednost. „Prodajem nešto vrlo staro, donekle popularno, vezana sam za to jer se radi o poklonu pokojnog supruga. To je bio raritet i zato mi je to poklonio'', objašnjava simpatična umirovljenica, dodajući da je ovaj predmet u njezinoj obitelji od 1960. godine te očekuje da će za njega dobiti barem 200 eura. No, hoće li kupci ponuditi zadovoljavajući iznos ili će prevagnuti sentimentalna povezanost s predmetom, tek ćemo doznati! Još jedan predmet u današnjoj epizodi donijet će dašak egzotike i veliku dozu neizvjesnosti, a radi se o komadu koji je originalno kupljen na aukciji za 1600 eura. „Predmet koji sam donio potiče iz Irana, to je predmet koji su dobivali časnici u iranskoj vojsci za vrijeme vladavine šaha Muhameda'“, otkriva njegov vlasnik, a o čemu se točno radi i hoće li kupci za ovaj predmet ponuditi više ili manje od njegove originalne cijene, ne propustite pogledati u 18h na Novoj TV!