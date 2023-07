'U Londonu i Beču naučila sam se strogoj disciplini, jer tamo, primjerice, malo tko oprašta kašnjenje'

Na našoj glazbenoj sceni često se pojavljuju mladi kreativci koji doslovno iznenade i oduševe idejama koje smišljaju i singlovima koje izdaju. Jedna od takvih je i Maraya, čija se pjesma "Panamera", za koju je napisala tekst i glazbu, brzo širi društvenim mrežama, a mnogi je nazivaju pravim ljetnim hitom. S ovom glazbenicom porazgovarali smo o životu i poslu, ali i planovima za budućnost.

Maraya, inače Angela, otkrila nam je kakve su reakcije na "Panameru", pop pjesmu s elementima dance-housea.

- Reakcije su wow. Očekivala jesam da će biti reakcija s obzirom na to da prvi put objavljujem pjesmu u ovom žanru, ali u ovolikom broju zaista nisam očekivala. Prezadovoljna sam feedbackom i sretna sam da sam uspjela pozitivne vibracije pjesme prenijeti i na publiku - kaže.

Pjevačica nam je otkrila ponešto o sebi, kaže da je inače veliki sanjar i slobodna duša.

- Prije svega sam veliki sanjar, slobodna duša, djevojka puna života, energična, volim društvo, volim glazbu i općenito umjetnost u bilo kojem obliku. Gledam na svaki dan kao novu šansu da budem bolja osoba i da inspiriram ljude oko sebe, jer to je ono što me najviše ispunjava.

Tijekom školovanja živjela je i radila u Beču i Londonu, a podijelila je neka svoja iskustva.

- Tako je, živjela sam u Beču tijekom studija stranih jezika, a u Londonu sam bila na glazbenoj akademiji, ali sam paralelno radila i marketing za modnu firmu, u kojoj evo još i danas radim uz glazbu, ali u Hrvatskoj. Svašta sam naučila. Prije svega, kako prihvatiti i poštivati različite kulture, kako ne osuđivati. S vremenom, vidici su mi se proširili i jako sam sretna i zahvalna zbog toga, jer danas imam puno prijatelja i poznanstava iz raznih zemalja, što me u duši čini bogatijom. To su ipak vrlo ubrzani gradovi, što ima prednosti i mane. Prednost je da sam se naučila strogoj disciplini, jer tamo primjerice malo tko oprašta kašnjenje na posao i slično. Također, promet je vrlo ubrzan i jednostavno, htio-ne htio, čovjek se nauči brzom životu, posebno u Londonu. A mane su, reći ću kao i većina, tamo je život vrlo skup i potrebno je godina i godina da se pronađe neki stabilan balans i način života. Da sam to znala ranije, možda bih išla s nekim, a ne sama. Sigurno bi mi bilo lakše, ali ne žalim. Ohrabrio me samački život u tom stranom svijetu. Ne planiram se vratiti tamo, jer sam u Lijepoj našoj najsretnija. Krenula sam u glazbenu karijeru i sve što sam vani naučila želim primijeniti i pokazati ovdje.

Na ovom putu najveća su joj podrška majka i partner.

- Moja najbolja prijateljica, a to je moja majka i moj suradnik, producent, kao i partner Seni - naglašava.

O planovima je bila tajnovita, ali otkrila je da već na jesen od nje možemo očekivati novi singl.

- Ovo ljeto nema godišnjeg odmora, samo red, rad i disciplina, jer dolaze velike stvari. Na jesen očekujte novi singl, a nakon toga slijedi veći projekt gdje će biti i suradnji. A tome ćemo u svoje vrijeme.

