Preminuo prvi gitarist Whitesnakea, od kolege se oprostio i Dino Jelusić

U 72. godini života preminuo je prvi gitarist Whitesnakea Bernie Marsden, a vijest je potvrdila njegova obitelj. U priopćenju koje su objavili otkrili su da je glazbenik umro mirno u četvrtak navečer, a pored njega su bile njegova supruga Fran i kćeri Charlotte i Olivia.

Poručili su i da Marsden nikada nije izgubio strast prema glazbi te pisanju i snimanju novih pjesama.

On behalf of his family, it is with deep sadness we announce the death of Bernie Marsden. Bernie died peacefully on Thursday evening with his wife, Fran, and daughters, Charlotte & Olivia, by his side.



Bernie never lost his passion for music, writing and recording until the end. pic.twitter.com/9RhE2S9mDH — Bernie Marsden (@Bernie_Marsden) August 25, 2023

U glazbenu povijest upisao se kao jedan od najistaknutijih britanskih rock i blues gitarista, a Marsden je napisao ili bio koautor nekoliko hitova Whitesnake uključujući "Fool for Your Loving", "She’s a Woman", "Walking in the Shadow of the Blues", "Trouble" i "Here I Go Again".

S poznatim bendom nastupao je tijekom 70-ih i 80-ih godina, a nakon toga je uplovio u solo vode. Bernie je za Whitesnake snimio debitantski EP i prvih pet albuma, a u solo karijeri objavio je dva albuma: And About Time Too i Look At Me Now.

Trideset godina nakon svog odlaska iz Whitesnakea, 2011. godine, ponovno je nastupio s poznatim britanskim bendom i to na švedskom Rock Festivalu te tako postao jedini originalni član benda koji je kasnije nastupio.

Početkom 2017. godine objavio je i autobiografiju "Where's Ma Guitar: On The Tourbus With The Snakeman" u kojoj je pisao o svom glazbenom putu, a uključivala je mnoge nepoznate detalje i privatne fotografije.

Osim rada na autorskoj glazbi, nastupio je i s nekim od najvećih rock imena svih vremena među kojima su Robert Plant, Paul Weller, Jon Lord and Gary Moore.

Od glazebnika su se oprostile mnoge kolege koji su nastupali s njim te kazali da je bila čast dijeliti pozornicu s njim. Od Marsdena oprostio se i naš Dino Jelusić koji trenutno nastupa u poznatom bendu. Dino se javio na Facebooku te uz Bernievu sliku kratko poručio:

- Počivao u miru.