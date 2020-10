TV ruža za program PickboxTV! Dobra kombinacija streaming servisa i klasičnog TV programa

Dvije stvari uvijek volim vidjeti na TV-u. Jedna je britanske kriminalističke serije, sa svim onim lijepim krajolicima, mističnom atmosferom, normalnim slučajevima bez perverzija karakterističnih za isti taj žanr kod Amerikanaca i, detektivima koji umjesto nekih nadljudskih super moći uz pomoć kojih rješavaju zločine mnogo češće posjeduju dvije-tri hipoteke na stanu i par poroka, a počiniteljima kriminalnih radnji unatoč tome nije ni malo olakšan posao.

Druga je: simpatično lice Davida Jasona. (Za ljubitelje britanskih humorističnih serija, među koje se također ubrajam, riječ je o glumcu koji je planetarnu slavu, a vjerojatno i veću od toga, stekao ulogom genijalnog Delboya Trottera). Kada se te dvije stvari spoje, kao što je slučaj u seriji "Frostov pristup", koju na PickboxTV-u odnedavno, ali ne zadugo jer je program besplatan samo do nedjelje, nakon čega zahtijeva određenu pretplatu, mogu gledati svaki dan - TV ruža je zajamčena! Protekli tjedan pisao sam o tome kako se ljudi više okreću od tradicionalnih, linearnih televizijskih programa i traže sadržaj dostupan po želji. Sami sebi biraju što će i, još važnije, kada će to gledati, te tako na neki način sami sebi postaju urednici programskog sadržaja. Najpoznatiji svjetski pružatelj takvih usluga svakako je američki Netflix, ali ni ovaj domaći streaming servis Pickbox, koji pokriva i Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru te Makedoniju, osim možda u pitanju originalnog sadržaja, ne zaostaje mnogo za njim.

Oba su servisa, naime, tanka po pitanju novih filmova te se uglavnom temelje na izboru klasika, ali kada je riječ o serijama, pokrivaju otprilike sve što je ikada snimljeno. A, upravo ta činjenica - pogotovo kada je u pitanju na početku spomenuti "Frost", koji broji više od deset sezona - posebno me obradovala protekli tjedan tijekom kojega je televizijski kanal PickboxTV bio besplatno dostupan korisnicima osnovnog programskog paketa svih pružatelja usluge digitalne televizije. Taj Pickboxov TV program, međutim, ne zaslužuje ovu moju ružu samo zato što je pogodio moje preferencije kao gledatelja već je i zbilja sjajna kombinacija toga starog načina gledanja televizije, za koji se s pravom strahuje da se bliži svome kraju, i ovog novog. Najbolje serije dakle, ali ne na mobitelu, kompjuteru ili Apple uređaju uz pomoć streama ili downloada, već na dobroj staroj plastičnoj kutiji za koju nam je potreban samo daljinski upravljač.

Što si čovjek koji voli gledati televiziju može više poželjeti od života?!Eh da, umalo sam zaboravio najvažniju stvar: nema reklama! Elem, osim gledanja tih izvrsnih britanskih kriminalističkih serija kojih sam se protekli tjedan zbilja nagledao, a među koje osim "Frostova pristupa" koji mi je svakako bio najbolji, ubrajam i "Poirota", "Inspektora Morsea" i "Višeg inspektora Banksa", seriju "Scott i Bailey" te nezaobilazna "Umorstva u Midsommeru", počeo sam se pripremati i za razdoblje kada mi taj program više neće biti besplatno na raspolaganju pa ću, eto, morati donijeti odluku o tome hoću li se pretplatiti na njihov programski sadržaj kako bih i nakon nedjelje mogao uživati u njemu. Pregledavajući njihovu ponudu, pronašao sam izvrsnu dokumentarnu miniseriju "O.J.: Stvoreno u Americi", o O. J. Simpsonu, ali i sportu, rasizmu u Americi, policijskom nasilju i drugim temama koje su, evo, i danas aktualne, a koja je, nota bene, prije nekoliko godina osvojila čak i Oscar.

Europska produkcija, nadalje, zastupljena je na Pickboxu više nego i na jednom drugom pružatelju sličnih usluga, a ono domaće što imaju u ponudi pomno je probrano. Od premijera serija svakako treba izdvojiti "Vječnu milost d.o.o." u kojemu Ben Kingsley glumi pastora koji vara svoje župljane, drugu sezonu serije "Spasi me" i prvu "Crvenih sjena", a ne treba baš potpuno otpisati ni njihovu filmsku ponudu koja skriva nekoliko zbilja sjajnih dragulja. Svi filmovi i serije, uzgred kazano, imaju titlove za hrvatski jezik, a što ih uvelike razlikuje od nekih njihovih konkurenata, pa je Pickbox zbog toga pristupačan i onima koji ne barataju stranim jezicima. Odluku o tome hoću li se pretplatiti na njihov program nisam, međutim, donio sve do posljednjeg dana besplatnog prikazivanja. Zadnji nastavak "Frosta", naime, koji su prikazali prije nego što će nam ga opet oduzeti, dvostruka je epizoda koja će se nastaviti tek idući tjedan pa su nam umjesto počinitelja kaznenog djela na kraju epizode prikazali ona mrska slova koja nas obavještavaju o tome kako će se serija, eto, idući put nastaviti... Pod uvjetom, naravno, da se odlučimo na pretplatu! Kako uz one dvije na početku navedene stvari, britansku krimi-seriju i simpatično lice Davida Jasona, završetak serije koju sam započeo gledati također spada u ono što volim vidjeti na TV-u, PickboxTV-u sam uz ovu TV ružu poklonio i povjerenje za još najmanje nekoliko idućih mjeseci.