TV ruža za Sunčanu stranu Prisavlja, ali i šampanjac za idejnu začetnicu tog iznimno važnog projekta!

Večeras je veliko finale nevjerojatno uspješnog HRT-ova ljetnog projekta "Sunčana strana Prisavlja", koje će obilježiti koncert legendarnog Darka Rundeka i domicilnog Jazz orkestra.

Cijelo ljeto održavali su se na travnjaku južnog dvorišta zgrade televizije slični open-air projekti, bilo je svega, od Pipsa i Psihomodo popa pa do Sarajevo Film Festivala i drugih kulturnih događanja, a sve to uz pridržavanje svih mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite i, za ovu televizijsku rubriku od ključnog značaja: izravan prijenos na Trećem programu.

Ovaj završni tjedan, međutim, bio je najupečatljiviji! U petak je na programu bilo javno snimanje emisije "Peti dan" koja je, uzgred kazano, dobila znatno na kvaliteti diskusije nakon što je početkom sezone došlo do promjena u sastavu sudionika tog intelektualnog kružoka. Ova varijanta na otvorenome, koja je sada prvi put viđena, bila je bolja od ostalih emisija tijekom svih ranijih sezona... U subotu su izvodili dio izvrsne predstave "Na rubu pameti", a u nedjelju svečano otvorili Festival svjetske književnosti gostovanjem jednog od najvećih majstora kratke priče Etgarom Keretom.

Razgovor s tim proslavljenim i nevjerojatno duhovitim izraelskim piscem veoma upućeno vodili su glumac Ozren Grabarić i novinarka Karolina Lisak Vidović, a taj zbilja sadržajem bogat vikend zaključen je famoznim koncertom genijalne Amire Medunjanin i Simfonijskog orkestra HRT-a. Nigdje u svijetu, tvrdim to pod punom materijalnom i kaznenom odgovornosti, tih dana nije mogla biti bolja zabava i opuštenija atmosfera nego što je bila na toj kreativno nazvanoj "Sunčanoj strani Prisavlja", u što su se zahvaljujući izravnim prijenosima na HRT-u 3 mogli uvjeriti i oni među nama koji umjesto na open-air manifestacijama vikende radije provode ispred televizora u udobnosti vlastitog doma. TV ružu im stoga dodjeljujem za ovaj protekli, sjajni završni tjedan, ali i sve ono ostalo čime su nas preko ljeta oduševljavali te zbog čega smo barem nakratko mogli uvidjeti i smisao one pretplate koju svaki mjesec nevoljko plaćamo. Iza cijelog projekta, kao idejna začetnica, ali i realizatorica, između ostalih, stoji i Vlatka Kolarović, glavna urednica Trećeg programa.

Tu iznimno simpatičnu novinarku, voditeljicu i, evo, sada i urednicu programa, koja je ujedno i jedno najprepoznatljivijih lica kulturnog programa javne televizije, uvijek sam rado gledao u emisiji "Drugi format". S nekim široj javnosti, pa tako i meni, poprilično nepoznatim ljudima razgovarala je u sitnim noćnim satima o temama poput dokolice, apsurda i društva straha, koje inače nemaju baš prostor negdje izvan zatvorenih filozofskih krugova, a pogotovo su rijetka pojava u televizijskom programu. Pa ipak, zbog njezine vedrine, neposrednosti i komunikativnosti ostajao bih do dugo u noć budan uživajući u tome kako ležerno i šarmantno, uvijek elegantno odjevena u crno, sugovornika vodi kroz te zapravo komorne filozofske i kulturne teme... Nije me stoga nimalo začudilo da je upravo ona u ovo nedoba kada je kulturna proizvodnja uslijed koronavirusa i svih mjera vezanih uz njega svedena na minimum, na Prisavlju stvorila ovaj iznimno značajan prostor za razne kulturne organizacije, umjetničke festivale, filmske projekcije te izvođače zabavne i popularne glazbe, ali i nezavisnu kulturnu scenu.

Eh da, skoro sam zaboravio, ugostila je i sedmo izdanje manifestacije "Glazba i grad", koja se zbog nezadovoljavanja epidemioloških mjera morala premjestiti s Tomislavca...

Vlatka Kolarović iskoristila je, dakle, taj veliki vanjski prostor oko Hrvatske radiotelevizije, koji omogućava održavanje distance među većim brojem posjetitelja, kako bismo i u ovoj godini opasnog življenja dobili respektabilan kulturni sadržaj. A u tome je, mogao se uvjeriti svatko tko je tijekom ovih ljetnih mjeseci barem nakratko prebacio na HRT 3, itekako uspjela! TV ruža koju joj zbog tog iznimno velikog i kompleksnog projekta ovom prilikom dodjeljujem čini mi se, zapravo, kao nedovoljna zahvala i priznanje za takav pothvat.

Potražit ću je stoga večeras na travnjaku južnog dvorišta zgrade televizije i, uz zvuke legendarnog Darka Rundeka i Jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije, počastiti pićem!

Isto bih savjetovao i svima onima koji su u mogućnosti da prisustvuju tom velikom finalu "Sunčane strane Prisavlja" - zaslužila je to idejna začetnica ove zbilja značajne kulturne manifestacije - a svi ostali neka je podrže gledanjem tog kvalitetnog sadržaja na Trećem.