Tuga u obitelji Lane Jurčević: 'Hvala ti na svemu, tvoj vedri, raspjevani duh će uvijek biti oko nas'

Pjevačica Lana Jurčević (37) trenutno proživljava teške trenutke. Svojim pratiteljima na Instagramu Lana je otkrila da joj je preminula baka Ena od koje se oprostila emotivnom objavom i snimkom nastalom tijekom jednog Lanina koncerta na kojem je na pozornici zapjevala i njezina voljena baka koju je publika ispratila gromoglasnim pljeskom i ovacijama.

"Znala sam da će mi jednog dana biti drago da imam ovu snimku... Bake su neka posebna priča.. Nevjerojatno požrtvovne, barem u mom slučaju. Baka Ena je zbilja bila drukčija, mnogi su je imali prilike upoznati, jer takvi ljudi kao ona su jednostavno magnet. I neki dan me na cesti zaustavila nepoznata žena da me pita kako je baka… Svi će je pamtiti po njenu duhu, pozitivi, intelektu i memoriji koju je imala, ali i talentu.. Do zadnjeg dana je recitirala najveće pjesnike bez ijedne greške i stanke, pjevala sevdah i operu svakome tko bi se našao u njenoj blizini. Kuhala, hranila i ugađala svima, tuđa sreća je bila – njena sreća.

Svi su je znali i po njenim pletenicama i bijelim tenisicama u kojima je stalno hodala… Bila je‘moderna baka. Pjevala je na Radio Zagrebu kao mlada i predviđali su joj veliku opernu karijeru. Ona je ipak odabrala biti mama troje djece, a onda i baka, i prabaka… Bakice, hvala ti na svemu, tvoj vedri, raspjevani duh će uvijek biti oko nas… Počivaj u miru", napisala je Lana kojoj su u komentarima mnogi izrazili sućut.

VIDEO Will Smith ošamario Chrisa Rocka na Oscarima pa dobio kipić, rasplakao se i tražio oprost!