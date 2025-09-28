FOTO Zajednička fotografija bivše loto djevojke i poznatog glumca zapalila internet: 'Nova ljubav?'

Poznati glumac Steven Seagal (73) ovih dana boravi u Beogradu gdje snima novi akcijski triler "Order of the Dragon". Njegova prisutnost izazvala je veliku pozornost, a svi obožavatelji iskoristili su priliku da se Seagalom i fotkaju. Među njima je bila i legendarna loto-djevojka Suzana Mančić (68) koja je njihov susret prepričala kao i podijelila fotografiju. Mančić se glumca upoznala na jednom događanju. "Dobra večer, mogu li se fotografirati s vama? Hvala puno", objasnila je Suzana pored fotografije. Objava je odmah privukla pažnju njezinih pratitelja koji su u komentarima nizali reakcije. "Lijepo", "Prekrasno", "Moj omiljeni glumac", "Prirodnije je da je on tražio slikanje", "Zauvijek ću pamtiti anegdotu sa slikanja", "Baš je zgodan Steven", pa čak i "Nova ljubav".

Podsjetimo, Suzana Mančić zahvaljujući voditeljskom angažmanu u Lotu u bivšoj državi postala je popularna i stekla nadimak “Loto djevojka”. Mančić je danas aktivna na društvenim mrežama gdje redovito objavljuje fotografije. Nedavno je tako pozirala u kupaćem kostimu i pokazala svoju zavidnu liniju. - Samodisciplina daje rezultate, rezultati podižu samopoštovanje, volite sebe - poručila je u opisu uz ovu fotografiju. Brojni pratitelji udijelili su joj komplimente: - Zgodna ženo! Uvijek lijepa i zgodna, plus zabavna, nasmijana. Suzana imaš božanstveno tijelo. Veliki pozdrav Suzana. Super izgledaš. Među komentarima bilo je i onih u kojima su njezini pratitelji izrazili sumnju kako je ovu fotografiju voditeljica malo.

- Vidjeh Suzi na jednom tulumu prije 8 godina. Bila je veća i deblja od mene, a ja nisam baš sitna....tako da je ovo ili stvarno samodisciplina, liposukcija ili fotoshop - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom komentaru pratiteljica također izrazila sumnju kako je voditeljica na ovoj fotografiji koristila photoshop kako bi stanjila ruke. Mančić je prije nekoliko godina otkrila kako je bila na dijeti te je tada u samo tjedan dana izgubila pet kilograma.

- Jutro uvijek započinjem toplom limunadom koju zajedno s vitaminima pijem i za ručak. Ako ogladnim, jedino mi je dozvoljeno pojesti jedan svježi krastavac. Ljudi se čude zato što je večera tijekom ove dijete najobilniji obrok, ali vjerujte mi da to djeluje! Šećeri ne dolaze u obzir, a zabranjeno mi je čak i voće. Od povrća je dozvoljeno samo zeleno: brokula, zelena salata i špinat! Pojedem i komad crvenog mesa ili ribu. Čajeve i kavu mogu piti tijekom cijelog dana, naravno bez šećera. Dozvoljena mi je i čaša vina, ali samo jednom tjedno. - ispričala je tada voditeljica. Suzana kaže kako je veliki hedonist i u kratkom vremenu dobila je deset kilograma viška. - Od mene se traži da izgledam dobro, ali da se razumijemo, ne želim manekensko tijelo. Treba uzeti u obzir moje godine i zdravlje, tako da neću pretjerivati s mršavljenjem - rekla je Suzana i dodala kako promjenu izgleda najbolje vidi na garderobi, a zahvaljujući ovoj dijeti ima više energije i bolje spava.