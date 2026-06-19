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NEĆETE VJEROVATI

VIDEO Srpska influencerica zgrozila ljude 'savjetima' za kupnju luksuznih torbica

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 14:57

Kao ključ svojeg "financijskog trika" navela je, kako tvrdi, vrlo jednostavnu naviku, kuhanje kod kuće i izbjegavanje naručivanja hrane. Istaknula je kako gotovo nikada ne naručuje dostavu niti jede u restoranima, već unaprijed priprema obroke za više dana, čime, kako kaže, značajno smanjuje troškove.

Srpska influencerica Lea Stanković, 25-godišnjakinja koja je godinama prisutna na društvenim mrežama, našla se u središtu burne rasprave nakon što je objavila video koji je u vrlo kratkom roku izazvao lavinu reakcija i podjela među korisnicima interneta. U snimci je pokušala objasniti kako si, prema njezinim riječima, može priuštiti luksuzne modne komade poput Chanel torbice. Kao ključ svojeg "financijskog trika" navela je, kako tvrdi, vrlo jednostavnu naviku, kuhanje kod kuće i izbjegavanje naručivanja hrane. Istaknula je kako gotovo nikada ne naručuje dostavu niti jede u restoranima, već unaprijed priprema obroke za više dana, čime, kako kaže, značajno smanjuje troškove. U nastavku videa otišla je i korak dalje, pokušavajući izračunati koliko ljudi mjesečno troše na dostavu hrane. Prema njezinoj računici, svakodnevno naručivanje može dosegnuti iznose koji se na mjesečnoj razini penju i do više stotina eura, što je usporedila s cijenom luksuznih modnih dodataka, tvrdeći da bi se upravo tim novcem, uz "malo discipline", mogli kupovati brendirani komadi poput Louis Vuitton torbi. Njezina poruka pritom se svela na zaključak da bi više ljudi trebalo razmisliti o kuhanju kod kuće.

Međutim, video je vrlo brzo izazvao snažne reakcije javnosti. Dok su neki njezine savjete doživjeli kao motivacijske i financijski praktične, znatan dio publike optužio ju je da nema dodir sa stvarnim životom i svakodnevnim troškovima prosječnih ljudi. Kritike su se nizale, a rasprava se ubrzo proširila i na druge platforme. Nakon negativnih komentara, Stanković je objavila dodatno pojašnjenje u kojem je istaknula da njezine riječi nisu bile usmjerene na one koji redovito kuhaju, već na osobe koje su se navikle na učestalo naručivanje hrane, a istovremeno se pitaju gdje im odlazi novac.

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Podsjetimo, Lea Stanković već godinama gradi karijeru na društvenim mrežama kroz lifestyle i vlog sadržaj, u kojem dijeli svakodnevicu, putovanja, obiteljske trenutke i luksuzni način života. Aktivna je na više platformi, gdje okuplja stotine tisuća pratitelja, na YouTubeu, Instagramu i TikToku, što je čini jednom od prepoznatljivijih mladih influencerica u regiji.

Ključne riječi
narudžbe hrana dostava influencerica Lea Stanković showbiz

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