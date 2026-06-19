Snaha Roda Stewarta zapjevala Thompsonov hit na utakmici vatrenih: 'Bog i Hrvati'

Nicole Artukovich, Amerikanka hrvatskih korijena, sa suprugom Liamom Stewartom s tribina je bodrila vatrene u Dallasu. Na Instagramu je podijelila niz fotografija u kockastom dresu, ne skrivajući oduševljenje. - Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, naš ponos i naše dečke! Najboljih 48 sati - napisala je, pokazavši koliko strastveno proživljava utakmicu.

Njezina podrška nije stala samo na objavama. Putem Instagram priča otkrila je i djelić uzavrele atmosfere, podijelivši snimke na kojima se vidi kako s ostalim navijačima zdušno pjeva Thompsonov hit "Lijepa li si" uz hashtag #BogiHrvati. Taj je čin dodatno potvrdio njezinu duboku povezanost s hrvatskom kulturom i tradicijom, pokazujući iskrenu pripadnost domovini.

Foto: Instagram screenshot

Iako njezina obitelj dugo živi u Sjedinjenim Državama, Nicole redovito ističe koliko joj znače Dubrovnik i Konavle. Veza s Liamom od početka je privlačila pažnju, a kulminirala je raskošnim vjenčanjem u Dubrovniku 2024. godine. Sudbonosno "da" izgovorili su u crkvi sv. Ignacija, dok je slavlje nastavljeno na veličanstvenoj tvrđavi Lovrijenac.

Sin Roda Stewarta i njegova odabranica konavosko-hercegovačkih korijena vjenčali su se u Dubrovniku

Među uzvanicima je, naravno, bio i ponosni otac mladoženje, slavni roker Rod Stewart, koji je okupljenima pri ulasku u crkvu kratko poručio: "Tako sam ponosan". Posebno iznenađenje večeri bio je nastup Petra Graše, koji je mladencima i gostima priredio nezaboravnu glazbenu poslasticu i zaokružio bajkovitu dubrovačku večer.

Alka Vuica: Kada mi je mama umirala, molila sam palijativni tim da dođe pomoći. Petnaest dana nitko nije došao Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz pomoć AI