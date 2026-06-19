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SRCE VATRENO

Snaha Roda Stewarta zapjevala Thompsonov hit na utakmici vatrenih: 'Bog i Hrvati'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 17:00

Nicole Artukovich, supruga Liama Stewarta i snaha rock legende Roda Stewarta, još je jednom pokazala koliko voli zemlju svojih predaka

Nicole Artukovich, Amerikanka hrvatskih korijena, sa suprugom Liamom Stewartom s tribina je bodrila vatrene u Dallasu. Na Instagramu je podijelila niz fotografija u kockastom dresu, ne skrivajući oduševljenje. - Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, naš ponos i naše dečke! Najboljih 48 sati - napisala je, pokazavši koliko strastveno proživljava utakmicu.

Njezina podrška nije stala samo na objavama. Putem Instagram priča otkrila je i djelić uzavrele atmosfere, podijelivši snimke na kojima se vidi kako s ostalim navijačima zdušno pjeva Thompsonov hit "Lijepa li si" uz hashtag #BogiHrvati. Taj je čin dodatno potvrdio njezinu duboku povezanost s hrvatskom kulturom i tradicijom, pokazujući iskrenu pripadnost domovini.

Foto: Instagram screenshot

Iako njezina obitelj dugo živi u Sjedinjenim Državama, Nicole redovito ističe koliko joj znače Dubrovnik i Konavle. Veza s Liamom od početka je privlačila pažnju, a kulminirala je raskošnim vjenčanjem u Dubrovniku 2024. godine. Sudbonosno "da" izgovorili su u crkvi sv. Ignacija, dok je slavlje nastavljeno na veličanstvenoj tvrđavi Lovrijenac.

Sin Roda Stewarta i njegova odabranica konavosko-hercegovačkih korijena vjenčali su se u Dubrovniku
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Među uzvanicima je, naravno, bio i ponosni otac mladoženje, slavni roker Rod Stewart, koji je okupljenima pri ulasku u crkvu kratko poručio: "Tako sam ponosan". Posebno iznenađenje večeri bio je nastup Petra Graše, koji je mladencima i gostima priredio nezaboravnu glazbenu poslasticu i zaokružio bajkovitu dubrovačku večer.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Nicole Artukovich Marko Perković Thompson hrvatska nogometna reprezentacija Hrvatska svjetsko prvenstvo showbiz

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