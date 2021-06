Marica iz 'Života na vagi' o problemu s udvaračima: Moram biti sama sa sobom

Maricu Koroliju upoznali smo kao natjecateljicu pete sezone showa "Život na vagi" i svojom transformacijom na kraju showa sve je oduševila, a trener Edo u finalu nije mogao sakriti suze kad je ugledao Maricu. U show je ušla sa 134 kilograma i na finalnom vaganju u showu vaga je pokazala kako ima 81,8 kilograma te je u showu tijekom pet mjeseci izgubila 52,3 kilograma i svojim primjerom postala je uzor mnogima, a u razgovoru za Story pričala je o svojim trenutnim prehrambenim navikama, o mentalnom zdravlju i tome ima li udvarača.

- Najbitnije mi je da ne pregladnim jer onda nije dobro. Prehrana mi je doista raznolika, od ribe do soje. Bitno da je u skladu s dnevnim unosom koji imam za taj, ovisno o fizičkoj aktivnosti, to jest neaktivnosti ponekada. - kaže Marica i dodaje kako na mentalnoj transformaciji radi još uvijek. - Teško je, ponajviše zato što imam puno obaveza, puno poslova. Radim to da si mogu srediti neke stvari pa onda kasnije da mogu i nekom laganijim tempom. Rekla bih da je moja mentalna transformacija tek započela, tek sam zagrebla plitko po površini. Treba to zagrepsti puno dublje. Fizičke stvari je najlakše riješiti. Najteže je bilo priznati da nešto u glavi ne valja. - veli Marica.

U inbox dobiva broje poruke podrške a ima i poruka ljubavnog sadržaja, ali ljubav joj trenutno nije prioritet. - Trenutačno za to stvarno nisam zainteresirana. Previše se javljaju čak udvarači. Moram biti sama sa sobom i riješiti još dosta toga.

