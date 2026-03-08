Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEZAVIDNA SITUACIJA

Tony Cetinski u problemu uoči koncerta u Novom Sadu: 'Nisam znao da ta dvorana nosi bolne uspomene našim braniteljima'

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od dva koncerta u Plavoj dvorani Centra Sava
Foto: Dusan Milenkovic
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
08.03.2026.
u 10:18

U emotivnom pismu obožavateljima, Cetinski je otkrio kako je tek nedavno saznao da dvorana SPENS za mnoge nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih, navodeći kako je korištena kao zatočenički objekt za civile, žene, djecu i branitelje

Tony Cetinski trebao je večeras, na Dan žena, održati veliki koncert u dvorani SPENS u Novom Sadu u sklopu svoje turneje „Samo ljubav“. Međutim, samo nekoliko sati prije izlaska na pozornicu, objavom na svom Instagram profilu šokirao je javnost i doveo nastup u pitanje. U emotivnom pismu obožavateljima, Cetinski je otkrio kako je tek nedavno saznao da dvorana SPENS za mnoge nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih, navodeći kako je korištena kao zatočenički objekt za civile, žene, djecu i branitelje.

"Dragi ljudi, rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu uz koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportaša koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s time da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije. Posljednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima – civilima, ženama, djeci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo.
U mojoj obitelji postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato ovu situaciju ne mogu gledati površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog glazbe, zajedništva i poruke turneje „Samoljubav“.

Publika koja dolazi na naše koncerte navikla je da od mene i ekipe dobije 120 % energije i emocije, a u ovakvoj situaciji pitam se mogu li to večeras zaista dati onako kako zaslužujete. Moja publika nikada nije bila samo publika, nego ljudi s kojima godinama dijelim i radost i dileme. Zato mi je vaše mišljenje u ovoj situaciji važno. Što vi mislite – treba li koncert održati ili ne? Ako smatrate da treba – napišite zašto. Ako mislite da ne treba – također napišite svoje razloge. Molim samo jedno: neka rasprava bude dostojanstvena i s poštovanjem prema svima. Jer ponekad se u životu nađemo između poštovanja prema prošlosti i odgovornosti prema budućnosti", stoji u objavi. 

FOTO Sergej Ćetković spektaklom u Areni proslavio 50 godina života, pala i prosidba: 'Ovo je bio rođendan za pamćenje'
Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od dva koncerta u Plavoj dvorani Centra Sava
1/48

Reakcije su, očekivano, bile podijeljene. Dok su jedni apelirali da glazba treba spajati ljude i da se koncert treba održati, poput obožavateljice iz Zadra koja mu je poručila: „Ne radimo podjele, muzika nas spaja“, drugi su smatrali da je poštovanje prema žrtvama na prvom mjestu. „Jednostavno, biraš poštovanje prema stradalima ili…“, glasio je jedan od komentara. Bilo je i razočaranih Novosađana koji su ustvrdili da takvih događaja u SPENS-u nikada nije bilo te su izrazili nezadovoljstvo pjevačevom objavom.

"Rođena sam u Novom Sadu i mogu kazati da nikada na Spensu nije bio nikakav logor. Bili ste više puta u ovoj dvorani i nikada se nije postavljalo slično pitanje. Jako je neprofesionalno ovo raditi na dan koncerta. Većini ste ovim pokvarili utisak i želju da odemo na koncert. Tako da je u ovom svjetlu najbolje da ga otkažete, a ukoliko ga održite ja ću osobno razmisliti hoću li ću ići sa ovakvom energijom", poručila mu je jedna pratiteljica. 

Ključne riječi
showbiz Novi Sad Tony Cetinski

Komentara 6

Pogledaj Sve
KL
Klarahrv
10:24 08.03.2026.

Tebe baš to jako zabrinulo.

Avatar Castro
Castro
10:32 08.03.2026.

Naravno da si znao. Al lova je u pitanju. Znamo koliko nas prijevićka i ostale cajke vole kao narod i zemlju ali lova je bitna. Muzi kravu dok daje mlijeko.

LU
lukamijo13051963
10:45 08.03.2026.

U spens su dovozili civile iz okupiranog Vukovara, žene starce djecu..i dalje prebacivali ktamo gdje je tko htio ići, ja sam osobno njih oko 20, rodbine susjeda izveo van i poslao preko mađarske u rh....poz

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TIKTOK GENERACIJA

Istražili smo zašto mladi sve više slušaju stare pjesme: Dovoljan je jedan viralni hit ili prijenos uživo

Moram priznati da sam zbunjen moćima društvenih mreža, posebno TikToka. Pjesma '1001 noć' samo u posljednjih 28 dana ima 9,4 milijuna pregleda na YouTubeu, 140 posto više nego inače. Na Spotifyu svaki dan dobivamo po 10 tisuća novih pratitelja. To je nevjerojatno za pjesmu koja nikad nije bila singl, nikad za nju nismo snimili spot, kaže iznenađeni Boris Đurđević iz Colonie

Princ Harry i Meghan Markle u posjetu novozelandskoj kući u Londonu
PROPADAJU PROJEKTI

Novi veliki udarac za Harryja i Meghan, hoće li zbog ovoga sve izgubiti?

Umjesto garantiranih isplata, Harry i Meghan sada imaju takozvani "first-look" ugovor, sličan onome koji produkcijska kuća Baracka i Michelle Obame ima sa streaming divom. To u praksi znači da Netflix ima pravo prvi pogledati i odlučiti želi li financirati i producirati projekte koje im par ponudi. Ovakva promjena stavlja ih u znatno nesigurniji položaj, jer isplata sada ovisi isključivo o kvaliteti i privlačnosti njihovih ideja, a ne o slavi njihovih imena

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!