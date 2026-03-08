Tony Cetinski u problemu uoči koncerta u Novom Sadu: 'Nisam znao da ta dvorana nosi bolne uspomene našim braniteljima'

Tony Cetinski trebao je večeras, na Dan žena, održati veliki koncert u dvorani SPENS u Novom Sadu u sklopu svoje turneje „Samo ljubav“. Međutim, samo nekoliko sati prije izlaska na pozornicu, objavom na svom Instagram profilu šokirao je javnost i doveo nastup u pitanje. U emotivnom pismu obožavateljima, Cetinski je otkrio kako je tek nedavno saznao da dvorana SPENS za mnoge nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih, navodeći kako je korištena kao zatočenički objekt za civile, žene, djecu i branitelje.

"Dragi ljudi, rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu uz koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportaša koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s time da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije. Posljednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima – civilima, ženama, djeci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo.

U mojoj obitelji postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato ovu situaciju ne mogu gledati površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog glazbe, zajedništva i poruke turneje „Samoljubav“.

Publika koja dolazi na naše koncerte navikla je da od mene i ekipe dobije 120 % energije i emocije, a u ovakvoj situaciji pitam se mogu li to večeras zaista dati onako kako zaslužujete. Moja publika nikada nije bila samo publika, nego ljudi s kojima godinama dijelim i radost i dileme. Zato mi je vaše mišljenje u ovoj situaciji važno. Što vi mislite – treba li koncert održati ili ne? Ako smatrate da treba – napišite zašto. Ako mislite da ne treba – također napišite svoje razloge. Molim samo jedno: neka rasprava bude dostojanstvena i s poštovanjem prema svima. Jer ponekad se u životu nađemo između poštovanja prema prošlosti i odgovornosti prema budućnosti", stoji u objavi.

Reakcije su, očekivano, bile podijeljene. Dok su jedni apelirali da glazba treba spajati ljude i da se koncert treba održati, poput obožavateljice iz Zadra koja mu je poručila: „Ne radimo podjele, muzika nas spaja“, drugi su smatrali da je poštovanje prema žrtvama na prvom mjestu. „Jednostavno, biraš poštovanje prema stradalima ili…“, glasio je jedan od komentara. Bilo je i razočaranih Novosađana koji su ustvrdili da takvih događaja u SPENS-u nikada nije bilo te su izrazili nezadovoljstvo pjevačevom objavom.

"Rođena sam u Novom Sadu i mogu kazati da nikada na Spensu nije bio nikakav logor. Bili ste više puta u ovoj dvorani i nikada se nije postavljalo slično pitanje. Jako je neprofesionalno ovo raditi na dan koncerta. Većini ste ovim pokvarili utisak i želju da odemo na koncert. Tako da je u ovom svjetlu najbolje da ga otkažete, a ukoliko ga održite ja ću osobno razmisliti hoću li ću ići sa ovakvom energijom", poručila mu je jedna pratiteljica.