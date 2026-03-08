Kate iz 'Života na vagi' o svojoj sudbini: 'Teško mi je bilo pomiriti se s time da sam samohrana majka'

Bivša kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi' Katarina u showu je pokazala borbenost i snagu da želi promijeniti svoj život. Ova samohrana majka i kćeri Luce dokazala je kako mama može sve kad hoće, a sada je progovorila o tome kako je biti samohrana mama. "Isto tako ja želim moju Lucu naučiti da se bori, da nikada ne odustaje i da na sve gleda kroz osmijeh. Ne znamo što nas čeka u životu, ni ja nisam nikad mislila da ću biti samohrana majka, ali jesam. Jako mi je bilo teško pomiriti se s tim, ne zbog mene, već zbog kćerke", rekla je pa dodala: "U sebi sam se uvijek nadala da ću imati nekakvu podršku drugih žena, nažalost nisam. Bilo bi razgovora o tim stvarima, koji uglavnom završe kao znam, nije to lako, ali ipak ja sam ta koja se vraća svojoj kući, svom djetetu i nastavlja boriti. Shvatila sam da to mogu samo majke, samo žene. I zato želim sretan Dan žena svim ženama, majkama, budućim majkama i bakama", poručila je Kate za RTL.

Inače, Katarina je bila jedna od najistaknutijih sudionica devete sezone popularnog RTL-ovog showa, a osvojila je simpatije publike svojom autentičnošću, upornošću i dirljivom životnom pričom. Nakon showa, nastavila je svoju borbu za bolji život, a njezina kći Luce i dalje je najveća pokretačka snaga za zdraviji život. Splićanka Katarina (45) ušla je u show s 213,6 kilograma, no ta je brojka na vagi bila samo odraz teških životnih nedaća s kojima se suočila. Gubitak brata u dvadesetima i majčina borba s karcinomom ostavili su dubok trag, a utjehu je, kako je sama iskreno priznala, godinama pronalazila u hrani. Ključni trenutak za prijavu i drastičnu promjenu bila je spoznaja da ne želi da njezina kći Luce odrasta uz majku koja ne može aktivno i u potpunosti sudjelovati u njezinu životu.

U 'Život na vagi' ušla je sa 213 kg, a sada je objavila novu fotografiju na kojoj se vidi kako izgleda nakon showa

Ta je želja postala njezina glavna motivacija. Već na samom početku, sistematski pregled donio je šokantne i otrežnjujuće vijesti. Liječnica je konstatirala kako se Katarinino srce zbog goleme količine masnog tkiva ne može jasno vidjeti ultrazvukom, što je zorno prikazalo krajnju ozbiljnost situacije. Unatoč teškim trenucima i iznimnim fizičkim naporima, Katarina je pokazala nevjerojatnu snagu volje za promjenom. Posebno emotivni bili su susreti s kćeri, koji su je uvijek iznova podsjećali na cilj zbog kojeg je i krenula u ovu životnu bitku, dajući joj snagu da ustraje. Iako je show napustila prije samog finala, Katarina je iz njega izašla jača i odlučnija no ikad. Njezina borba nastavila se i izvan kamera, daleko od očiju javnosti, ali s istim, jasno definiranim ciljem.