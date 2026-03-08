Zvijezda emisije snimane u Hrvatskoj: 'Seksualno su me uznemiravali, hoću 633 milijuna dolara'

Emile Kotze, pomorac iz Južne Afrike poznat iz treće sezone serijala "Ispod palube", tuži medijskog diva NBCUniversal za nevjerojatnih 633 milijuna dolara, piše Page Six. U tužbi podnesenoj deset godina nakon emitiranja, u listopadu 2025., Kotze navodi da je na snimanju bio izložen seksualnom uznemiravanju i manipulaciji. Tvrdi da je u show namamljen pod lažnim izgovorom da snima dokumentarac o životu na jahti, a ne reality dramu. U središtu optužbi je namještena romansa s kolegicom Raquel "Rocky" Dakotom, koju su, kako tvrdi, forsirali producenti. Optužuje ih da su ga tjerali u seksualno nabijene situacije protiv njegove volje te da je sezona montirana tako da ga prikaže kao "mizoginog" i "nezrelog". Smatra to klevetom i diskriminacijom zbog svog podrijetla.

Posljedice su, tvrdi, bile katastrofalne. Njegova karijera u jahtingu je uništena, a on je "stavljen na crnu listu", što je rezultiralo navodnim procijenjenim gubitkom zarade od 123 milijuna dolara. Ostatak odštete traži zbog "trajne emocionalne patnje", uključujući PTSP, anksioznost i depresiju koje je razvio kao posljedicu sudjelovanja u emisiji. NBCUniversal je zatražio odbacivanje tužbe, tvrdeći da je nastupila zastara jer je podnesena desetljeće nakon događaja. Medijska kuća poziva se i na Prvi amandman Ustava SAD-a, koji im jamči slobodu kreativnog izražavanja. Sudski epilog ove drame, koja se tiče showa snimanog i na Jadranu, zasigurno će zanimati brojne domaće obožavatelje. Naime, emisija "Ispod palube" s emitiranjem je krenula 2013. godine. Show prati profesionalni i privatni život posade i gostiju na luksuznim jahtama, a jedna od sezona snimana je i u Hrvatskoj, u Splitu 2020. godine.