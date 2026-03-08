Naši Portali
TUŽBA TEŠKA MILIJUNE

Zvijezda emisije snimane u Hrvatskoj: 'Seksualno su me uznemiravali, hoću 633 milijuna dolara'

VL
Autor
Vecernji.hr
08.03.2026.
u 21:15

Emile Kotze, zvijezda popularnog reality showa "Below Deck" koji se snimao i u Hrvatskoj, tuži NBCUniversal za stotine milijuna dolara. Tvrdi da mu je sudjelovanje u emisiji uništilo karijeru i život

Emile Kotze, pomorac iz Južne Afrike poznat iz treće sezone serijala "Ispod palube", tuži medijskog diva NBCUniversal za nevjerojatnih 633 milijuna dolara, piše Page Six. U tužbi podnesenoj deset godina nakon emitiranja, u listopadu 2025., Kotze navodi da je na snimanju bio izložen seksualnom uznemiravanju i manipulaciji. Tvrdi da je u show namamljen pod lažnim izgovorom da snima dokumentarac o životu na jahti, a ne reality dramu. U središtu optužbi je namještena romansa s kolegicom Raquel "Rocky" Dakotom, koju su, kako tvrdi, forsirali producenti. Optužuje ih da su ga tjerali u seksualno nabijene situacije protiv njegove volje te da je sezona montirana tako da ga prikaže kao "mizoginog" i "nezrelog". Smatra to klevetom i diskriminacijom zbog svog podrijetla.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
1/51

Posljedice su, tvrdi, bile katastrofalne. Njegova karijera u jahtingu je uništena, a on je "stavljen na crnu listu", što je rezultiralo navodnim procijenjenim gubitkom zarade od 123 milijuna dolara. Ostatak odštete traži zbog "trajne emocionalne patnje", uključujući PTSP, anksioznost i depresiju koje je razvio kao posljedicu sudjelovanja u emisiji. NBCUniversal je zatražio odbacivanje tužbe, tvrdeći da je nastupila zastara jer je podnesena desetljeće nakon događaja. Medijska kuća poziva se i na Prvi amandman Ustava SAD-a, koji im jamči slobodu kreativnog izražavanja. Sudski epilog ove drame, koja se tiče showa snimanog i na Jadranu, zasigurno će zanimati brojne domaće obožavatelje. Naime, emisija "Ispod palube" s emitiranjem je krenula 2013. godine. Show prati profesionalni i privatni život posade i gostiju na luksuznim jahtama, a jedna od sezona snimana je i u Hrvatskoj, u Splitu 2020. godine. 

