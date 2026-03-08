David Amaro kao eurovizijska zvijezda Melody odnio prvu pobjedu: 'Uopće nisam bio svjestan što se događa'

Nova, jubilarna deseta sezona hit showa 'Tvoje lice zvuči poznato' započela je u spektakularnom stilu uz impresivne transformacije, snažne interpretacije i scenske nastupe koji su oduševili publiku i žiri. Osmero kandidata prvi je put zakoračilo na veliku pozornicu i suočilo se s izazovom utjelovljenja domaćih i svjetskih glazbenih zvijezda, izvodeći neke od njihovih najvećih hitova. Nakon zbrojenih bodova žirija i međusobnih bodova kandidata, pobjedu u prvoj epizodi odnio je David Amaro koji se transformirao u prošlogodišnju eurovizijsku zvijezdu Melody i izveo pjesmu 'Esa Diva'.

Svojom energijom, scenskom karizmom i uvjerljivom interpretacijom David je osvojio i publiku i žiri te dospio na sam vrh ljestvice. „Moram reći da se ja nastupa uopće ne sjećam. Svi su rekli da je bilo super, radio sam po autopilotu dok sam bio na pozornici, odnosno kako mi je tijelo reklo. Nisam uopće bio svjestan što se događa. Ipak je to prva emisija i u prvoj emisiji sam dobio nešto baš ekstra. Baš me zanima kako će to izgledati kad bude deseta emisija i kad ću se stvarno opustiti. Drago mi je da smo sve lijepo odradili i da sam preživio, a moja nagrada ide udruzi 'Nova budućnost' iz Samobora koja brine o djeci bez roditelja, tako da sam siguran da ide u prave ruke“, poručio je David nakon pobjede.

Žiri nije skrivao oduševljenje njegovim nastupom. „Davide, ovo je bilo wow! Ja sam na početku gledala jesam li dobro zapisala i pitala se pjeva li ovo možda ženska osoba. Toliko si bio uvjerljiv, nema praznog hoda, pogled, stav, sve… svaka ti čast!“, poručila je nova članica žirija Martina Stjepanović Meter, a Mario Roth nadovezao se riječima: „Davide, ti večeras nisi bio Amaro nego David Fenomenales! Ako je netko stvoren za scenu onda si to ti. Kao prvo – skoro pa savršen izgovor španjolskog, a drugo – taj tvoj performans bio je toliko snažan i uvjerljiv da smo svi ostali bez teksta. Svaka ti čast!“

Uz Davida i ostali kandidati briljirali su svojim nastupima. Večer je otvorila Dora Trogrlić koja je utjelovila Lady Gagu i izvela pjesmu 'Abracadabra'. „Dora, kao prvo tebi čestitam na probijanju leda. Vjerujem da je ovo jako velika uloga – sama otvoriti tako lijepu emisiju. Za mene kao novog člana žirija ovo je bilo apsolutno impresivno. Super mi je kako si išla do kraja u ekspresiji lica, pokretu i glasu. Ovo zadnje izvlačenje do ne znam kojih visina… evo svaka čast, čestitam ti“, poručila je Martina.

Pozornicu je osvojila Nora Ćurković koja je prije nastupa najavila da „ne ide daleko od doma“, a to je i potvrdila utjelovivši Petra Grašu s pjesmom '92'. „Ovo je bilo jako dobro. Sama maska po sebi ne znači ništa ako ispod nje nema nekoga tko će joj uliti dušu. Ti si to napravila i bila si fantastična. Pogotovo vrstu Grašina tona – to si jako dobro pogodila. Ušla si mu pod kožu“, pohvalio ju je Goran Navojec.

Jednog od trenutno najpopularnijih svjetskih pjevača Bensona Boonea s pjesmom 'Beautiful Things' utjelovio je glumac Lovro Juraga. Svojim nastupom izazvao je oduševljenje žirija, a dojmove je sažeo Mario poručivši: „Lovro, za prvu emisiju dobio si stvarno težak zadatak. Radi se o jednom od najupečatljivijih muških vokala na današnjoj pop sceni. Benson Boone ima tu specifičnu pukotinu u glasu, takozvani 'vocal crack', i to je užasno teško pogoditi, pogotovo ako ti prirodno nemaš tu rašpicu u glasu. No ono što sam ja večeras čuo – bio si jedan kroz jedan Benson Boone.“

Pjevačica Iva Ajduković utjelovila je legendarnu Gabi Novak i izvela pjesmu 'On me voli na svoj način'. „Iva, tebi je Bog dao taj glas i ti ga koristiš na najljepši mogući način. Uvijek je veliki izazov interpretirati takve dive, ali ti si u tonovima i polutonovima sve to skinula. Svaki dah i uzdah si nam poklonila i hvala ti na tome. Dobrodošla u Tvoje lice zvuči poznato“, zaključio je Enis Bešlagić.

Eksplozivnu energiju donio je i David Balint koji se transformirao u Dua Lipu i izveo pjesmu 'Training Season'. Nakon dinamičnog nastupa Martina je poručila: „Davide, ovo je bilo genijalno. Toliko moćno – ovo je Dua Lipa na steroidima! Sezona treniranja za nju je gotova, a za tebe je tek počela i jedva čekam vidjeti što sve donosi. Ne znam kako, ali vi ste nama večeras toliko visoko dignuli ljestvicu sa svim ovim nastupima. Svaka ti čast!“

Scenu je potom preuzeo Sven Pocrnić koji je u prvoj emisiji utjelovio Marka Perkovića Thompsona i izveo pjesmu 'Ako ne znaš šta je bilo'. „Bilo je fantastično, Sven. Ja znam da ti imaš fenomenalan vokal i ovo što si večeras pokazao u ovoj transformaciji samo potvrđuje koliko si muzikalan, svestran i talentiran“, istaknuo je Mario.

Večer je zatvorila Laura Sučec koja se transformirala u Gršu i izvela njegov hit 'Forza'. „Ovo je u meni probudilo jednu količinu straha, još uvijek dolazim k sebi. Laura, čestitam! Ovo uopće nije bilo lako – ovo je tipična muška dubina i boja glasa. Vidim da je uloženo puno truda i rezultat je bio, kao što si i sama vidjela, vrlo 'gršast'“, istaknuo je Goran. Prva epizoda emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' pokazala je da je pred nama sezona puna iznenađenja i impresivnih transformacija koje će se dugo pamtiti. Ovo je tek početak uzbudljive jubilarne sezone, a što nas čeka u sljedećoj epizodi ne propustite pogledati već iduće nedjelje na Novoj TV.