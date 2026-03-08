Prva transrodna žena u Hrvatskoj uputila čestitku svim damama: 'Neke od nas morale smo se boriti da budemo ono što osjećamo'

Prva transrodna žena u Hrvatskoj Salome uputila je posebnu čestitku za Međunarodni dan žena i to preko slovenskog radija Val 202. Na društvenim mrežama tako se može vidjeti kako je Salome u elegantnoj crnoj kombinaciji uputila srdačnu čestitku svim "damama, ženama, majkama, sestrama i najboljim prijateljicama", zahvalivši im što čine svijet ljepšim mjestom. Njena poruka imala je i snažnu osobnu notu kada je istaknula: "Neke od nas morale smo se boriti da budemo ono što osjećamo", aludirajući na vlastiti put i izazove s kojima se suočavaju transrodne osobe.

Iako je video zamišljen kao poruka osnaživanja i zahvale, objava je brzo postala poprište žestoke rasprave, podijelivši pratitelje u dva tabora. S jedne strane, nizali su se komentari podrške i oduševljenja. "U životu još nisi izgledala tako dobro!", "Predivan intervju", i "Lijepo si rekla, bravo", samo su neke od pohvala upućenih Salome i uredništvu radija. Pratitelji su hvalili njen izgled, elokvenciju i hrabrost, smatrajući da je upravo ona pravi izbor za slanje poruke o snazi i različitosti žena. Mnogi su istaknuli kako je njen intervju na radiju bio iznimno kvalitetan i inspirativan.

Međutim, nisu svi dijelili isto mišljenje. Jedan komentar posebno se istaknuo svojom oštrinom i izazvao lavinu reakcija. "Stvarno nevjerojatna urednička odluka. Kako možete još više poniziti žene na njihov praznik, nego da od svih iznimnih žena koje imamo u našoj divnoj Sloveniji, znanstvenica, liječnica, sportašica, umjetnica, vi pozovete osobu koja nije žena. Čestitke", napisala je jedna korisnica. Ova kritika pokrenula je polemiku o tome tko ima pravo predstavljati žene i slaviti njihov dan, dok su se drugi obrušili na Salomin izgled komentarima poput: "Ali usne su ti grozne."

FOTO Komičarka i glumica Salome, 4. studenog organizira premijeru stand-up kabare predstave "Iznenada Salome" u Tvornici kulture

Podsjetimo, Salome je u intervjuu za Večernji list u studenom prošle godine progovorila o svojoj tranziciji, ali i predstavi "Iznenada Salome" koja je zagrebačku premijeru imala prošle godine u Tvornici kulture. Dodajmo da ova glumica i umjetnica u Sloveniji živi već 36 godina, a domaća publika pamte je po brojnim predstavama.