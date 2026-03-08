Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
na instagramu

Prva transrodna žena u Hrvatskoj uputila čestitku svim damama: 'Neke od nas morale smo se boriti da budemo ono što osjećamo'

Zagreb: Salome
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
08.03.2026.
u 14:05

Iako je video zamišljen kao poruka osnaživanja i zahvale, objava je brzo postala poprište žestoke rasprave, podijelivši pratitelje u dva tabora

Prva transrodna žena u Hrvatskoj Salome uputila je posebnu čestitku za Međunarodni dan žena i to preko slovenskog radija Val 202. Na društvenim mrežama tako se može vidjeti kako je Salome u elegantnoj crnoj kombinaciji uputila srdačnu čestitku svim "damama, ženama, majkama, sestrama i najboljim prijateljicama", zahvalivši im što čine svijet ljepšim mjestom. Njena poruka imala je i snažnu osobnu notu kada je istaknula: "Neke od nas morale smo se boriti da budemo ono što osjećamo", aludirajući na vlastiti put i izazove s kojima se suočavaju transrodne osobe.

Iako je video zamišljen kao poruka osnaživanja i zahvale, objava je brzo postala poprište žestoke rasprave, podijelivši pratitelje u dva tabora. S jedne strane, nizali su se komentari podrške i oduševljenja. "U životu još nisi izgledala tako dobro!", "Predivan intervju", i "Lijepo si rekla, bravo", samo su neke od pohvala upućenih Salome i uredništvu radija. Pratitelji su hvalili njen izgled, elokvenciju i hrabrost, smatrajući da je upravo ona pravi izbor za slanje poruke o snazi i različitosti žena. Mnogi su istaknuli kako je njen intervju na radiju bio iznimno kvalitetan i inspirativan.

Međutim, nisu svi dijelili isto mišljenje. Jedan komentar posebno se istaknuo svojom oštrinom i izazvao lavinu reakcija. "Stvarno nevjerojatna urednička odluka. Kako možete još više poniziti žene na njihov praznik, nego da od svih iznimnih žena koje imamo u našoj divnoj Sloveniji, znanstvenica, liječnica, sportašica, umjetnica, vi pozovete osobu koja nije žena. Čestitke", napisala je jedna korisnica. Ova kritika pokrenula je polemiku o tome tko ima pravo predstavljati žene i slaviti njihov dan, dok su se drugi obrušili na Salomin izgled komentarima poput: "Ali usne su ti grozne."

FOTO Komičarka i glumica Salome, 4. studenog organizira premijeru stand-up kabare predstave "Iznenada Salome" u Tvornici kulture
Zagreb: Salome
1/19

Podsjetimo, Salome je u intervjuu za Večernji list u studenom prošle godine progovorila o svojoj tranziciji, ali i predstavi "Iznenada Salome" koja je zagrebačku premijeru imala prošle godine u Tvornici kulture. Dodajmo da ova glumica i umjetnica u Sloveniji živi već 36 godina, a domaća publika pamte je po brojnim predstavama. 

Ključne riječi
međunarodni dan žena salome showbiz

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
14:29 08.03.2026.

Nitko se nije tako "olakšao" u prava i ulogu žena kao trans osobe. Lgbtq-itd se "olakšao" u feminizam i obezvrijedio ga.

MA
Matija100
14:31 08.03.2026.

Nije bolest sve što boli...

Avatar Backup
Backup
14:35 08.03.2026.

"8. mart" inače boljševički praznik pretvorio se u zagovor ubojstva nerođene djece. Ovakva "čestitka" stoga je primjerena tom sotonskom piru.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TIKTOK GENERACIJA

Istražili smo zašto mladi sve više slušaju stare pjesme: Dovoljan je jedan viralni hit ili prijenos uživo

Moram priznati da sam zbunjen moćima društvenih mreža, posebno TikToka. Pjesma '1001 noć' samo u posljednjih 28 dana ima 9,4 milijuna pregleda na YouTubeu, 140 posto više nego inače. Na Spotifyu svaki dan dobivamo po 10 tisuća novih pratitelja. To je nevjerojatno za pjesmu koja nikad nije bila singl, nikad za nju nismo snimili spot, kaže iznenađeni Boris Đurđević iz Colonie

Princ Harry i Meghan Markle u posjetu novozelandskoj kući u Londonu
PROPADAJU PROJEKTI

Novi veliki udarac za Harryja i Meghan, hoće li zbog ovoga sve izgubiti?

Umjesto garantiranih isplata, Harry i Meghan sada imaju takozvani "first-look" ugovor, sličan onome koji produkcijska kuća Baracka i Michelle Obame ima sa streaming divom. To u praksi znači da Netflix ima pravo prvi pogledati i odlučiti želi li financirati i producirati projekte koje im par ponudi. Ovakva promjena stavlja ih u znatno nesigurniji položaj, jer isplata sada ovisi isključivo o kvaliteti i privlačnosti njihovih ideja, a ne o slavi njihovih imena

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!