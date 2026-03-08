Glazbenica (22) i zvijezda memea otkrila loše vijesti od liječnika: 'Bog ima zadnju riječ, a ne moj rak'

Reperica Bhad Bhabie (22), pravim imenom Danielle Bregoli, ponovno je zabrinula javnost objavom na društvenim mrežama u kojoj je otkrila da je primila nepovoljne vijesti vezane uz liječenje raka. U kratkoj, ali snažnoj poruci, podijelila je s milijunima pratitelja detalje o novom preokretu u svojoj teškoj zdravstvenoj bitci. "Loše vijesti od mog doktora jučer", napisala je, no odmah je dodala i poruku nade i vjere koja je postala njezin zaštitni znak tijekom borbe: "Bog ima posljednju riječ, a ne moj rak".

Ovom je objavom potvrdila da se suočava s novim komplikacijama, ali i da ne odustaje od pozitivnog stava unatoč izazovima koji su pred njom. Njezina borba započela je u studenom 2024. godine, kada je javno potvrdila dijagnozu nakon što su obožavatelji mjesecima spekulirali o njezinom naglom gubitku kilograma. U to je vrijeme prekinula nagađanja iskrenom porukom na Instagramu. "Žao mi je što sam zbog lijekova za rak izgubila na težini. Polako vraćam kilograme. Zato, prestanite širiti najgore narative", poručila je tada. Iako u početku nije otkrivala detalje, kasnije je potvrđeno da se bori s oblikom raka krvi, nakon što je početkom 2025. otkrila da su joj nalazi pokazali povišen broj bijelih krvnih stanica, što je karakteristično za leukemiju ili poremećaje koštane srži.

Bad news from my doctor yesterday, god has the last say so not my cancer . 💜 — Bhad Bhabie (@BhadBhabie) February 28, 2026

Život pod povećalom javnosti donio joj je dodatni pritisak. Osim što se nosila s teškim terapijama, poput kemoterapije i zračenja, koje su uzrokovale iscrpljenost i mučninu, suočavala se i s okrutnim komentarima na internetu. Neki su je optuživali da izmišlja bolest, na što je oštro reagirala njezina majka Barbara, koja se i sama dva puta borila s rakom. "Molim se Bogu da nijedno vaše dijete nikada ne dobije rak. Kako se usuđujete reći da moja kći ovo izmišlja?" poručila je tada kritičarima. Dodatne kontroverze izazvala je njezina odluka da se podvrgne estetskim zahvatima, uključujući operaciju nosa, no reperica je objasnila kako su joj onkolozi dali odobrenje, naglašavajući da se osjeća dovoljno snažnom i da želi nastaviti živjeti što je normalnije moguće.

Foto: Screenshot

Najveću snagu u najtežim trenucima pronalazi u svojoj kćeri Kali Love, koju je rodila u ožujku 2024. godine, samo nekoliko mjeseci prije šokantne dijagnoze. Nakon objave posljednjih loših vijesti, na društvenim je mrežama podijelila dirljive trenutke s kćeri, pokazujući da joj je upravo majčinstvo glavni pokretač. Unatoč iscrpljujućem liječenju, Danielle nije odustala od karijere. Nastavila je raditi na novoj glazbi i objavljivati sadržaj na platformi OnlyFans, gdje je prethodnih godina zaradila milijune, ističući važnost održavanja rutine i osjećaja normalnosti.

Danielle Bregoli postala je globalni fenomen 2016. godine, sa samo trinaest godina, nakon gostovanja u emisiji "Dr. Phil". Njezino drsko ponašanje i fraza "Cash me outside, how 'bout dat", upućena publici u studiju, preko noći su postali viralan meme koji ju je katapultirao u zvjezdanu orbitu. Iako se u početku teško nosila s iznenadnom i neželjenom slavom, ubrzo je iskoristila priliku i pod umjetničkim imenom Bhad Bhabie pokrenula uspješnu glazbenu karijeru. Ubrzo je postala najmlađa reperica koja se ikad pojavila na Billboard Hot 100 ljestvici, dokazavši da je mnogo više od internetske senzacije za jednokratnu upotrebu.

Njezina borba s rakom nije samo fizička, već i duboko mentalna. U intervjuima je priznala da su je u početku preplavili osjećaji straha i nevjerice, no odlučila je iskoristiti svoju platformu kako bi podigla svijest o bolesti i važnosti rane dijagnoze. Postala je glasna zagovornica mentalnog zdravlja, otvoreno govoreći o anksioznosti i depresiji koje prate ovako teške dijagnoze. Kroz svoju priču, pokušava inspirirati druge da redovito odlaze na preglede i brinu o svom zdravlju, pokazujući da ranjivost nije slabost, već dokaz nevjerojatne hrabrosti. Njezina otpornost i neslomljivi duh postali su izvor inspiracije za brojne obožavatelje koji joj svakodnevno šalju poruke podrške.