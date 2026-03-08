Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EMOTIVNA POSVETA

FOTO Marko Grubnić objavio dirljivom objavom čestitao Dan žena majci Branki: 'Sve što jesam, dugujem tebi'

Foto: Instagram
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
08.03.2026.
u 19:45

Sretan Dan žena, MAMA… Hvala ti na životu. Na ovom prekrasnom životu koji si mi dala i na svakoj žrtvi koju si podnijela da bih ja danas bio osoba kakva jesam", započeo je stilist. U nastavku je naglasio kako je njezina ljubav njegova najveća sigurnost te da je upravo ona zaslužna za sve dobro u njegovom životu

Poznati modni stilist Marko Grubnić na poseban je način obilježio Međunarodni dan žena, posvetivši emotivnu objavu svojoj majci Branki. Na fotografiji koja je pratila poruku, Marko i Branka poziraju zajedno u besprijekornim modnim kombinacijama, potvrđujući svoj status jednog od najelegantnijih parova majke i sina na domaćoj sceni. Snimljeni u raskošno uređenom interijeru, koji odiše luksuzom i profinjenim ukusom, oboje izgledaju savršeno dotjerano. Marko je odabrao crnu majicu s natpisom "Top Model" i elegantne crne hlače, dok je njegova majka zablistala u crnoj haljini s upečatljivim, voluminoznim puf rukavima u krem boji.

Ipak, ono što je najviše dirnulo njegove brojne pratitelje bila je poruka ispisana uz fotografiju. Grubnić je otvorio dušu i uputio majci riječi koje bi svatko poželio čuti. "Sretan Dan žena, MAMA… Hvala ti na životu. Na ovom prekrasnom životu koji si mi dala i na svakoj žrtvi koju si podnijela da bih ja danas bio osoba kakva jesam", započeo je stilist. U nastavku je naglasio kako je njezina ljubav njegova najveća sigurnost te da je upravo ona zaslužna za sve dobro u njegovom životu. "Ti si najvoljenija i najvažnija žena u mom životu, i dok god dišem, to će zauvijek tako biti. Sve što jesam danas, dugujem tebi", zaključio je u dirljivoj posveti, nazvavši je svojim najvećim životnim uzorom.

FOTO Sergej Ćetković spektaklom u Areni proslavio 50 godina života, pala i prosidba: 'Ovo je bio rođendan za pamćenje'
1/48

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i brojne komentare pune podrške i divljenja. Pratitelji su bili oduševljeni Markovom iskrenošću i ljubavlju koju iskazuje prema majci. "Ti si Marko i predivan sin i hvala ti kako mozes biti primjer kako se cijeni i voli mama jer si zahvalan", jedan je od komentara koji sažima mišljenje mnogih. Ostali su nizali komplimente i poruke podrške, ističući kako je njihova veza uistinu posebna.

Nije tajna da je Marko Grubnić iznimno vezan za svoju majku Branku, koja je i sama postala svojevrsna modna ikona zahvaljujući čestim pojavljivanjima na njegovom profilu. Njihove zajedničke fotografije redovito privlače veliku pažnju, a gospođa Branka često dobiva komplimente na račun svog mladolikog izgleda i odvažnih modnih odabira koji savršeno pariraju stilu njezinog sina. Marko nikada nije krio da mu je ona najveća podrška u životu, kako privatno tako i poslovno, a ova objava samo je još jedna potvrda njihove neraskidive veze.

Ova emotivna objava dolazi u vrijeme kada Grubnić niže uspjehe na svim poljima. Nedavno je proslavio dva desetljeća uspješne karijere u modnoj industriji te najavio rad na "coffee table" knjizi koja bi trebala okruniti njegov dosadašnji rad. Osim što je i dalje jedan od najtraženijih stilista u Hrvatskoj, zadužen za izgled zvijezda poput Maje Šuput, okušao se i u novim izazovima. Prošle je godine ispunio svoj dječački san posudivši glas liku Licka u animiranom filmu "Štrumpfovi". U privatnom životu također ima razloga za slavlje, budući da je početkom veljače obitelj proširio za još jednog člana, psića pomeranca Harpera, koji se pridružio njegovim ljubimcima Casperu i Castru.

Ključne riječi
showbiz Branka Grubnić Marko Grubnić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bhad Bhabie
CRNE PROGNOZE

Glazbenica (22) i zvijezda memea otkrila loše vijesti od liječnika: 'Bog ima zadnju riječ, a ne moj rak'

Njezina borba započela je u studenom 2024. godine, kada je javno potvrdila dijagnozu nakon što su obožavatelji mjesecima spekulirali o njezinom naglom gubitku kilograma. U to je vrijeme prekinula nagađanja iskrenom porukom na Instagramu. "Žao mi je što sam zbog lijekova za rak izgubila na težini. Polako vraćam kilograme. Zato, prestanite širiti najgore narative", poručila je tada

TIKTOK GENERACIJA

Istražili smo zašto mladi sve više slušaju stare pjesme: Dovoljan je jedan viralni hit ili prijenos uživo

Moram priznati da sam zbunjen moćima društvenih mreža, posebno TikToka. Pjesma '1001 noć' samo u posljednjih 28 dana ima 9,4 milijuna pregleda na YouTubeu, 140 posto više nego inače. Na Spotifyu svaki dan dobivamo po 10 tisuća novih pratitelja. To je nevjerojatno za pjesmu koja nikad nije bila singl, nikad za nju nismo snimili spot, kaže iznenađeni Boris Đurđević iz Colonie

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!