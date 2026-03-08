FOTO Marko Grubnić objavio dirljivom objavom čestitao Dan žena majci Branki: 'Sve što jesam, dugujem tebi'

Poznati modni stilist Marko Grubnić na poseban je način obilježio Međunarodni dan žena, posvetivši emotivnu objavu svojoj majci Branki. Na fotografiji koja je pratila poruku, Marko i Branka poziraju zajedno u besprijekornim modnim kombinacijama, potvrđujući svoj status jednog od najelegantnijih parova majke i sina na domaćoj sceni. Snimljeni u raskošno uređenom interijeru, koji odiše luksuzom i profinjenim ukusom, oboje izgledaju savršeno dotjerano. Marko je odabrao crnu majicu s natpisom "Top Model" i elegantne crne hlače, dok je njegova majka zablistala u crnoj haljini s upečatljivim, voluminoznim puf rukavima u krem boji.

Ipak, ono što je najviše dirnulo njegove brojne pratitelje bila je poruka ispisana uz fotografiju. Grubnić je otvorio dušu i uputio majci riječi koje bi svatko poželio čuti. "Sretan Dan žena, MAMA… Hvala ti na životu. Na ovom prekrasnom životu koji si mi dala i na svakoj žrtvi koju si podnijela da bih ja danas bio osoba kakva jesam", započeo je stilist. U nastavku je naglasio kako je njezina ljubav njegova najveća sigurnost te da je upravo ona zaslužna za sve dobro u njegovom životu. "Ti si najvoljenija i najvažnija žena u mom životu, i dok god dišem, to će zauvijek tako biti. Sve što jesam danas, dugujem tebi", zaključio je u dirljivoj posveti, nazvavši je svojim najvećim životnim uzorom.

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i brojne komentare pune podrške i divljenja. Pratitelji su bili oduševljeni Markovom iskrenošću i ljubavlju koju iskazuje prema majci. "Ti si Marko i predivan sin i hvala ti kako mozes biti primjer kako se cijeni i voli mama jer si zahvalan", jedan je od komentara koji sažima mišljenje mnogih. Ostali su nizali komplimente i poruke podrške, ističući kako je njihova veza uistinu posebna.

Nije tajna da je Marko Grubnić iznimno vezan za svoju majku Branku, koja je i sama postala svojevrsna modna ikona zahvaljujući čestim pojavljivanjima na njegovom profilu. Njihove zajedničke fotografije redovito privlače veliku pažnju, a gospođa Branka često dobiva komplimente na račun svog mladolikog izgleda i odvažnih modnih odabira koji savršeno pariraju stilu njezinog sina. Marko nikada nije krio da mu je ona najveća podrška u životu, kako privatno tako i poslovno, a ova objava samo je još jedna potvrda njihove neraskidive veze.

Ova emotivna objava dolazi u vrijeme kada Grubnić niže uspjehe na svim poljima. Nedavno je proslavio dva desetljeća uspješne karijere u modnoj industriji te najavio rad na "coffee table" knjizi koja bi trebala okruniti njegov dosadašnji rad. Osim što je i dalje jedan od najtraženijih stilista u Hrvatskoj, zadužen za izgled zvijezda poput Maje Šuput, okušao se i u novim izazovima. Prošle je godine ispunio svoj dječački san posudivši glas liku Licka u animiranom filmu "Štrumpfovi". U privatnom životu također ima razloga za slavlje, budući da je početkom veljače obitelj proširio za još jednog člana, psića pomeranca Harpera, koji se pridružio njegovim ljubimcima Casperu i Castru.