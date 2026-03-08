Glumac iz hit serije izgubio bitku s teškom bolesti, borba je počela neočekivano

Američki glumac Corey Parker preminuo je u četvrtak u svom domu u Memphisu, Tennessee, u 61. godini života. Tužnu vijest za TMZ potvrdila je njegova teta Emily Parker, navodeći da je glumac izgubio bitku s karcinomom. Parker, čija je karijera trajala desetljećima i brojala gotovo pedeset filmskih i televizijskih uloga, ostavio je neizbrisiv trag u Hollywoodu, kako ispred kamere, tako i iza nje kao cijenjeni mentor mladim glumcima. Njegova smrt potresla je brojne kolege i obožavatelje koji se opraštaju od glumca pamtljivog osmijeha i velikog talenta.

Njegova borba s opakom bolešću započela je neočekivano, nakon operacije zamjene kuka. Liječnici su tada otkrili da boluje od uznapredovalog metastatskog karcinoma četvrtog stadija, koji se već proširio tijelom. Kako bi pokrili troškove liječenja i olakšali financijsku situaciju obitelji, njegovi studenti i prijatelji pokrenuli su GoFundMe kampanju. Putem te platforme Parker je tijekom 2025. i početkom 2026. godine redovito obavještavao javnost o svom zdravstvenom stanju, dijeleći iskrene i potresne detalje svoje bitke. Njegova hrabrost i otvorenost dirnule su mnoge koji su pratili njegov put.

U jednoj od objava u studenom 2025. godine, glumac je otkrio da je čak devedeset posto njegovih kostiju zahvaćeno adenokarcinomom, vrstom raka koji se razvija u žljezdanom tkivu organa. Iako je njegovo tijelo u početku dobro reagiralo na terapiju, bolest je neumoljivo napredovala. Do siječnja 2026. godine, njegovo se stanje drastično pogoršalo. "Karcinom iscrpljuje moje tijelo do točke u kojoj više ne mogu normalno funkcionirati", napisao je tada, dodavši da je gotovo u potpunosti izgubio sposobnost govora, pisanja i tipkanja.

Svoju posljednju poruku podijelio je 17. veljače, opisujući svoju bolest kao "terminalnu". Objasnio je kako je podvrgnut zračenju kako bi mu se ublažili bolovi u ruci i kukovima, no terapija je negativno utjecala na njegov jednjak, sposobnost govora i opću orijentaciju. U tom je trenutku njegova obitelj već pripremala dom za palijativnu skrb. Unatoč svemu, Parker je iskoristio priliku da se zahvali svima na podršci. "Ne mogu vam dovoljno zahvaliti na svoj ljubavi i brizi. Vaše su donacije napravile ogromnu razliku u našem životu i omogućile mi da se odmaram malo mirnije, znajući da su naše potrebe zadovoljene čak i sada kada više ne mogu ostvarivati prihode", napisao je u dirljivoj oproštajnoj poruci.

Corey Parker rođen je osmog srpnja 1965. u New Yorku, kao sin glumice Rochelle "Rocky" Parker. Glumački talent pokazivao je od najranije dobi, pa je već s četiri godine snimao televizijske reklame. Svoje je vještine brusio u prestižnoj njujorškoj Srednjoj školi za scenske umjetnosti. Svoju prvu zapaženu ulogu ostvario je 1985. godine kao Pete u horor klasiku Petak 13. V: Novi početak. Ubrzo su uslijedile i druge značajne uloge, među kojima se ističe ona Arnolda Epsteina u filmu Biloxi Blues (1988.) uz Matthewa Brodericka, te glavna uloga u komediji Kako sam upao na fakultet (1989.). Njegova filmografija uključuje i naslove poput 9 1/2 tjedana, Bijela palača i Čudotvorac.

Osim na velikom platnu, Parker je ostvario i zapaženu televizijsku karijeru. Publici je najpoznatiji po ulozi Josha, jednog od dečkiju Grace Adler (Debra Messing), u pet epizoda popularnog sitcoma Will i Grace. Glumio je i u serijama Flying Blind uz Téu Leoni, Love Boat: Novi val gdje je tumačio brodskog liječnika, te u serijama Thirtysomething i Nashville. U kasnijim godinama svoje je bogato iskustvo prenosio na nove generacije. Postao je iznimno cijenjen glumački trener i mentor, radeći kao savjetnik na setovima velikih produkcija poput Disney+ serije Ms. Marvel i serije Sun Records. Njegova sestra Noelle u dirljivoj je izjavi napisala: "Slavimo tvoj nevjerojatan talent, tvoju neusporedivu strast i radost u poslu i obitelji, tvoj ogroman dar za podučavanje i predanost tome. Naši su životi toliko bogatiji jer smo te poznavali."