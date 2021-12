Tonči Huljić otkriva hoće li budući zet Petar Grašo provesti Božić s njegovom obitelji

Tonči Huljić za vikend je sa svojim Madre Badessa bandom odlično zabavio goste u jednom restoranu u centru Splita koji će sigurno postati omiljeno mjesto za izlaske. Nastupi s Madre Badessom su nešto rjeđi nego inače jer je Huljić u zadnje vrijeme više posvećen orkestralnoj glazbi i u IN Magazinu ispričao je kakvi su mu planovi na tom polju.

- U posljednje vrijeme sam puno više zauzet orkestralnom muzikom i s misom tako da me ove stvari malo vrate u realnost. Sljedeća misa je u Mostaru. Trebali smo i u Zagrebu u Lisinskog, ali prije 20 dana kad smo trebali krenuti u reklamnu kampanju odustali smo jer je bila taman uzlazna linija covida - kazao je Huljić. Zadnjih nekoliko mjesece puno se pisalo i pričalo o vezi njegove kćeri Hane i Petra Graše s kojim obitelj Huljić godinama surađuje i s kojim su i obiteljski prijatelji. Na pitanje novinara hoće li se blagdanskom slavlju u obitelji Huljić ove godine pridružiti i budući zet Petar Grašo, kroz smijeh Tonči odgovara:

- Hahaaha. On je tu i bez obzira na status, on je uvijek tu bez obzira na status. Evo tamo su mu tata i mama, a na bini će mu biti barba. Uglavnom trebalo bi biti obrnuto da ja pazim što zet radi, a on mene pazi što ja radim. Nevjerojatno gdje ide ovaj svijet.

Kada je javnost saznala za romansu Petra i Hane zaljubljeni par na početku nije htio komentirati ništa o svojoj ljubavi, a tada je tata Huljić za Večernji kazao kako: - Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa.