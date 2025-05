Tomfa iz Kawasaki 3P-a: 'Imamo sreću da je naša publika sto puta luđa od nas pa nas još uvijek dolazi slušati'

Uskoro će još jedno Brundanje, craft, rock i street food festival u organizaciji Pivovare Medvedgrad, jedan od rijetkih festivala u metropoli posvećenih rocku. Ove godine nastupa jedan od naših najdugovječnijih punk rock bendova – Kawasaki 3P. Osebujan sastav s doista povelikom sljedbom fanova sigurno će i u prostore pivovare u zagrebačkoj Huzjanovoj privući dosta publike koja će očekivati još jedan sjajan koncert, po čemu je grupa poznata. Zato smo Tomislavu Vukeliću Tomfu iz Kawasaki 3P-a postavili nekoliko pitanja uoči velikog pivsko-glazbenog festivala.

Na Brundanju vas očekuje velika bina, malo neobičniji prostor, ali i zajamčeno zainteresirana publika. Hoćemo li čuti nešto novo od Kawasaki 3P-a osim standardnog festivalskog prašenja?

Veselimo se nastupu na Brundanju. To će biti prvi koncert ove godine u Zagrebu i mi smo spremni na kaos sa svojom publikom. Sve što smo čuli i vidjeli u vezi s Brundanjem proteklih godina je izvrsno, tako da – budite spremni i u kondiciji!

Ide Brundanje, uz Beer Fest praktički jedini punk rock festival u metropoli. Zanimljivo je da su oba vezana za pivo. Kako to da nemamo više većih koncerata i festivala u Zagrebu, čini se da nije drukčije ni u ostalim dijelovima Hrvatske?

Mislim da je to premalo za Zagreb. Možda je i do novije, mlađe publike, koja ne preferira takve događaje i vrstu muzike pa mogući organizatori s rezervom gledaju na to da se upuste u takve stvari. Nadam se nekoj promjeni po tom pitanju jer odličnih bendova u Zagrebu i Hrvatskoj svakako imamo.

Jedan ste od najdugovječnijih bendova u nas. Je li vam se u ovih više od tri desetljeća publika promijenila? Privlači li mlade i dalje punk rock?

Imamo sreću da je naša publika sto puta luđa od nas samih pa nas još uvijek dolazi slušati i urlati s nama. To je po nama najviše što bend može poželjeti tijekom svih ovih godina (trideset dvije) na sceni. Mladi su i dalje glavni nosioci dobre vibre na koncertima, tako da se oko toga ne brinemo. Uglavnom, ima nade za punk rock!

Što mislite o novim glazbenim stilovima koje danas mladi slušaju, ima li u nekom od njih potencijala za dugotrajnost poput punka?

Svako vrijeme nosi svoje i, sviđalo se to nama ili ne, u takvo što se ne treba pretjerano miješati. Nema smisla. Na kraju krajeva jedino što odlučuje trajnost i opstanak neke glazbe je njezina kvaliteta. Nekad davno su za punk govorili da je užas i smeće i da “nikad ništa od toga” pa je opstao kao bitan glazbeni smjer.

Nakon četiri godine stanke, sada ste opet jako aktivni. Zbog čega je to tako, duge pauze pa brdo nastupa, u međuvremenu i prilično malo snimki?

Pauza je nastala zbog pandemije pa smo je iskoristili da malo predahnemo i posvetimo se nekim drugim manje zahtjevnim projektima. K3p nema naviku “štancati” albume pa se držimo svojeg mota “kad imaš što reći – reci!” Mi to radimo polako i s guštom. Eto, upravo radimo i na novim pjesmama.

Kad će neki novi spot? Koliko znam, sami sudjelujete, kreirate i spotove i omote albuma, kako to ide?

Uskoro (majke mi) ćemo u studio na snimanje pa očekujemo nakon ljeta objavu novog singla s dosad nikad viđenim videoatrakcijama u režiji našeg najboljeg/najljepšeg basista Marija Borščaka.

Ostajete vjerni festivalima i nastupima po manjim dvoranama ili klubovima. Privlači li vas Arena ili, nedajbože, Hipodrom?

Bila je jednom po meni odlična ideja da se promocija albuma održi u jednoj od garderoba Arene. Tamo stane oko 200 ljudi i sviralo bi se pet dana zaredom. Tada ideja nije prošla, ali nikad ne znaš...

Jako često ste nastupali i nastupate. Koji vam je nastup ostao u sjećanju, koji događaj s nekog nastupa (vjerojatno ih je bilo)?

Tijekom svih ovih godina bilo je odličnih i suludih koncerata. Izdvojiti samo jedan bilo bi nepošteno. Bilo je tu svega, pa čak i da vokal ne dođe na dogovoreni koncert jer je otišao na koncert Nicka Cavea. Uglavnom svaki koncert nosi svoju priču. Pamti se prvi rasprodani samostalni koncert u PAUK-u 2004. Ostalo možda bolje da ne spominjem...

Ima vas sedam, a bilo vas je i devet. Što svi rade? Vidim, recimo, da svi potpisuju dosta pjesama?

Kod nas postoji neki sistem kako se rade pjesme. Većinom smo to nas trojica ili četvorica. Cijeli bend sudjeluje u aranžmanima pa je tako i potpisano. Uglavnom svi sudjelujemo u nastajanju materijala. Neki kroz samu glazbu, a neki kroz vizualni dio (video/omot itd.)

Može li se danas živjeti od punka, glazbe općenito? Vidimo da se jednog “punkića” dosta spominje u medijima zbog takvih pitanja.

Neki očito mogu, a neki i ne. Mi ne “letimo” za novcem od ovog što radimo pa nemamo problema s viškom kapitala i nekretnina.

Što je s društvenim mrežama, što o njima mislite? Nemate službeni YouTube, imate Facebook i Instagram, ali ne i TikTok. Nije to za vas i vašu publiku ili...?

Društvene mreže danas su nužne svakom bendu radi kvalitetnije komunikacije s publikom i organizatorima koncerata. Trudimo se koliko možemo u skladu sa svojim godinama i slobodnim vremenom. Bitno je naglasiti da svoje mreže vodimo sami, tj. osobno stavljamo materijale i odgovaramo na upite/komentare. Nismo zaposlili nekoga da to radi umjesto nas i to nam se čini najpoštenijim, makar to nije najsretnije rješenje u ovom vremenu s brzim protokom informacija. TikTok? Previše posla i nemamo vremena za to.