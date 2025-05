FOTO Nikada ne biste pogodili koji skriveni talent ima Kerumova Fani! On je zove groficom i doktoricom

Nema tko ovih dana nije bar jednom čuo za ime i prezime - Željko Kerum! Mediji svakodnevno izvještavaju o njemu, ali i drugim protukandidatima na ovogodišnjim lokalnim izborima. On se, naime, ponovno kandidirao za gradonačelnika Splita, a hoće li mu to poći za rukom - uskoro ćemo i doznati. No ono o čemu smo nedavno pisali, a ponovno odlučili podsjetiti jest da je njegova najveća podrška upravo zgodna i fatalna supruga Fani. Gdje god se pojavi, svi pogledi budu upućeni upravo njoj, a komentiraju se i njezine odjevne kombinacije i markirane krpice koje vješto slaže.

No ono što je posebno iznenadilo sredinom ožujka jest kada se nedavno pojavila sa svojim suprugom na konferenciji za medije. Zanimljivo je i to što Kerum svoju suprugu zove "groficom i doktoricom". Grofica jer, kaže Kerum, ima plemićke krvi, a doktorica jer je doktorirala ekonomiju u Austriji. No ono što je javnosti manje poznato jest da Fani Kerum ima skriveni talent. Naime, nedavno je 24 sata doznao kako se Fani bavi slikanjem. Zidovi u prizemlju njihova hotela Corner ukrašeni su upravo njezinim radovima s motivima Splita, ali i ženskim aktovima. - Slikam već dugo, ali periodično, kako stignem od obaveza - kaže Fani. Na pitanje hoće li biti nekakva izložba kaže da možda i hoće.

- Ovo je jedino mjesto gdje su moje slike izložene, inače su samo u našem domu – rekla je Fani, no Kerum ju je ubrzo demantirao. - Njezin rad je i u Banovini, naslikala ga je kao 13-godišnjakinja – otkrio je Kerum rekavši i kako je jako ponosan na suprugu s kojom ima troje djece. - Ne možemo početi bez nje. Ona mora sve čuti, pa će mi kasnije reći što je valjalo, a što nije – otkrio je Kerum.

FOTO Voditeljica koju ćemo gledati u finalu Eurosonga bivša je sektašica, vjerovala da je Isusova sestra, a ljubila je Ramazzottija

tada se Fani pojavila u elegantnom, decentnom izdanju držeći se po strani, a njezin slikarski opus ostao bi neprimijećen da na njega pogled nije skrenuo upravo Kerum. Podsjetimo, Fani se pojavila u elegantnom crnom odijelu, a koji je kombinirala s bež dolčevitom i čizmama brušene kože u istoj nijansi. Ipak, najviše pažnje privukao je njezin zlatni Rolex sat. Prema procjenama, vrijednost ovog luksuznog sata iznosi oko 50.000 eura. Rolex satovi već su desetljećima sinonim za prestiž i luksuz. Njihova cijena, osobito modela izrađenih od plemenitih metala poput zlata, često doseže iznose koji su za prosječnog građanina nedostižni. Fani Kerum ovim je odabirom još jednom potvrdila svoj status osobe koja ne štedi na luksuzu, a zlatni Rolex, poput onog koji ona nosi, simbol je uspjeha i moći, te jasan pokazatelj financijskog statusa.

Uz skupocjeni sat, Fani Kerum nosila je i remen marke Valentino Garavani. Cijene Valentino remena kreću se od 400 do 800 eura, ovisno o modelu i materijalu, a remen sličan onom od Fani na službenim stranicama brenda ima cijenu od 450 eura. Iako znatno jeftiniji od Rolexa, Valentino remen također je dizajnerski komad koji pridonosi ukupnom dojmu luksuza. Fani je ovim odabirom pokazala da pažljivo bira svaki detalj svoje odjevne kombinacije, te da prati trendove visoke mode.

FOTO Omiljena voditeljica Dnevnika nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom ponovno blista

Inače, Fani i Željko Kerum u braku su od 2013. godine. Njihova veza započela je još dok je Kerum bio u braku s prvom suprugom Ankicom, a javno priznanje preljuba na televiziji 2009. godine izazvalo je veliki medijski interes. Kerum je tada izjavio da je pet godina u vezi s Fani Horvat, s kojom očekuje dijete. Par ima troje djece: kćer Eleonoru te sinove Zvonimira i Franu. Željko Kerum, poznat po svom osebujnom stilu i izjavama, često je tema medijskih napisa, a njegova supruga Fani redovito privlači pažnju svojim modnim odabirima.