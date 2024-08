Tko su danas IT djevojke: Njihov stil svi žele kopirati, imaju milijune pratitelja, a samo na suplemente potroše i do 700 dolara

Od pojave društvenih mreža, pomalo se zagubio pojam IT djevojke, one magnetične djevojke koja točno opisuje 'zeitgeist' tog doba, čiji životni stil, odjeću, pa i prehranu žele doznati i kopirati druge žene. Živimo u vremenima kada nam sa svih strana govore da se ne smijemo uspoređivati s drugim ljudima koje vidimo na Instagramu jer tamo svi stavljaju samo svoja najbolja izdanja, dok one neke manje lijepe trenutke čuvaju samo za sebe.

No, uvijek su postojale žene koje su jednostavno odisale možda i prividnom samouvjerenošću, privlačnom energijom, a to su primijetili i šefovi u modnim časopisima koji su ih stavljali na naslovne stranice, dok su druge žene željele biti baš kao one. U 1920-im godinama bila je to Clara Bow, u 1940-ima Gloria Vanderbilt, u 1960-ima, među ostalima, Edie Sedgewick, dok se taj pojam proširio u 1990-ima pa su na toj listi bila imena kao što su Kate Moss, Carolyn Bessette-Kennedy i Chloe Sevigny. Oni koji su pratili glossy časopise prije 20 godina dobro se sjećaju imena koja su novinari i fotografi stalno pratili, a među njima su bile Nicky Hilton, Mischa Barton, Olivia Palermo, Alexa Chung. Iako nam se zbog društvenih mreža možda čini da svatko ima svojeg favorita, to ipak nije tako. Naime, i danas postoje IT djevojke, a njih prate i druge influencerice kojima se dive druge mlade žene. Možda je najpoznatija od njih Bella Hadid, 27-godišnja manekenka, kći poznate reality zvijezde Yolande Hadid i Mohameda Hadida, koji se bavi razvojem luksuznih nekretnina. Bella je karijeru gradila godinama, a od početka su je svi uspoređivali sa sestrom Gigi, koja je također manekenka.

Za razliku od sestre, Bella nije odmah bila u fokusu javnosti kao netko tko bi mogao postati IT djevojka. No, nakon operacije nosa i nakon što je izgubila dječje salo s lica, vinula se u zvijezde. Danas ima više od 61 milijun pratitelja na Instagramu, nosi revije svih luksuznih modnih kuća, a svaka njezina nova objava na društvenim mrežama izazove veliku pažnju fanova i medija. Bella boluje od lajmske bolesti o kojoj je puno pričala, a zbog toga puno pažnje posvećuje svom zdravlju. Uvid u to dala je nedavno, kada je objavila snimku na kojoj pokazuje svoju 'wellness' rutinu i kako gotovo svakodnevno pije čak punu šaku suplemenata, dok druge dodaje u razne zelene sokove i napitke – novinari magazina The Cut izračunali su kako to sve košta oko 700 dolara dnevno. Njezini obroci također su prepuni zdravih namirnica kao što su povrće i bjelančevine.

Njezin ulični stil ono je što možemo vidjeti i na djevojkama u Hrvatskoj. Trenutačno nosi široke hlače, muške košulje i male sunčane naočale, dok kao i mnoge mlade žene voli pokazati goli trbuh te naglašavati figuru na kojoj gotovo svakodnevno radi. Osim Belle, tu je još jedna manekenka, Lily-Rose Depp (25), kći glumca Johnnyja Deppa i manekenke Vanesse Paradis.

Lily su mnogi primijetili dok je bila jedna od muza Chanela, a onda i u seriji The Idol koju su kritičari pokopali. HBO-ova serija u kojoj jednu od glavnih uloga igra i glazbenik The Weeknd nije dobro prošla ni u očima javnosti, ali to nije označilo kraj njezine glumačke karijere, jer Lily će se pojaviti u filmu Nosferatu, koji u kina stiže krajem prosinca. Lily ne govori previše o svom privatnom životu, no poznato je da je u vezi s repericom Danielle Balbuenom koja glazbu stvara pod imenom 070 Shake. Kao i Bella, i Lily voli nositi odjeću koja naglašava njezinu figuru i često nosi majice koje otkrivaju trbuh. Boju kose stvarno rijetko mijenja, pa bi se moglo i reći da je plava njezin zaštitni znak. S obzirom na to da je dosta mršava, često dobiva kritike na svoj račun te je neki optužuju da ne želi priznati da ima anoreksiju, ali ona tvrdi da jede najviše zdravih namirnica, ali si dopušta ponekad pojesti komad pizze ili čokoladu. Još je jedna manekenka koja inspirira brojne žene i Hailey Bieber (27). Rođena Baldwin, Hailey je supruga Justina Biebera koja je ovaj vikend prvi put postala majka.

Opasna djevojka

Manekenka je 2022. godine osnovala svoj beauty liniju Rhode, a proizvodi su ubrzo postali hit. Svaka manikura koju Hailey objavi na društvenim mrežama TikTokom se proširi kao virus te se vidi da ova žena koju prati 53 milijuna ljudi na Instagramu zna pokretati trendove. Njezina bob frizura također je jedna od onih koju su mnogi pokušali imitirati te je jedan od najvećih trendova ove godine, a žene često hvale i njezin stil odijevanja. Naravno, nije bez kritičara, kojima se ne sviđa da je bila zaluđeni fan Justina Biebera prije nego što su prohodali te što je konstantno napadala njegovu bivšu djevojku Selenu Gomez. Čini se da je imidž 'opasne djevojke' kao i one iz istoimenog filma iz 2000-tih s Lindsay Lohan u glavnoj ulozi zadržala i danas, jer je nedavno objavila TikTok iz kojeg su fanovi zaključili da se ruga Seleni nakon što su je hejteri napali zbog izgleda na odmoru.

Nova IT djevojka definitivno je i kći legendarnog glazbenika Lionela Richieja, Sofia Richie Grainge (25). Zanimljivo je da se, iako je Sofia često bila u fokusu javnosti zbog sudjelovanja u reality showovima, kao IT djevojka profilirala tek nakon što se udala za direktora 10K Projects diskografske kuće Elliota. Nakon toga je potpuno promijenila stil odijevanja, manire i više nije ni sjena one djevojke koja je jednom bila u vezi s bivšim dečkom Kourtney Kardashian, Scottom Disickom. Grainge je danas sofisticirana mlada majka, privatni život drži za sebe te je brzinom munje postala jedna od onih žena koju poistovjećuju s 'old money' estetikom, koja se proširila internetom nakon uspjeha serije 'Succession'.

