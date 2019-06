Tko se tuče taj se voli? U ovom slučaju ne! Ovi su razvodi domaćih zvijezda bili gadni

Dok nas smrt ne rastavi. Ili možda ne. Za mnoge domaće celebrityje koji su pred očima javnosti prolazili burne razvode i brakorazvodne parnice ovo nikako nije mogla postati istina. Na listu najburnijih razlaza dospjeli su glumica Mia Begović i Željko Žnidaršić, voditeljica Vlatka Pokos i poduzetnik Josip Radeljak, pjevačica Anđa Marić i fotograf Primož Dolničar, ali i prvi hrvatski reality par bivši mister Dino Bubičić te bivša misica Ivana Paris. Nedavno je razvod obznanila i životna trenerica Ana Bučević, dok se na isto odlučila i njezina prijateljica Iva Todorić.

Teške riječi, bacanje odjeće, spavanje u hodniku pred stanom samo su neki od primjera kako su ljubavne celebrity bajke završile na kraju. Jedan od burnijih razvoda bio je onaj Vlatke Pokos i Josipa Radeljaka Dikana. Vjenčali su se na prelijepoj pješčanoj plaži karipskog otočja Tursk&Caicos, a na vjenčanju su još bila i Dikanova djeca, sin Leo i kći Lana. Kasnije se Vlatka preselila u Dikanov raskošan stan u Preradovićevoj i sve se činilo idiličnim do kobnog svibnja 2007. godine kada je Vlatka prijavila supruga za obiteljsko nasilje. Žestoko su se posvađali i Dikan ju je izbacio iz stana, a kada se sutradan vratila po svoje stvari opet su pale žestoke uvrede i Vlatka je čak Dikana udarila nogom. Kasnije je sve pikanterije njihovog zajedničkog života ispričala u knjizi "Život u raju". Tvrdila je da je Dikan dok je bio u krevetu s njom često spominjao pokojnu suprugu Enu Begović te da ju je jednom prilikom i udario nakon što mu je prigovorila zašto se slikao s Ivanom Banfić na Splitskom festivalu.

Naime, zasmetalo joj je što se naslikava s drugima a njihovu vezu, barem u to vrijeme, je tajio. Zbog svih ovih skandala bili su i na sudu. Ništa ljepša nije ni bračna priča Mije Begović i Željka Žnidarića. Na početku je sve, baš kao kod Vlatke i Dikana, djelovalo složno i zaljubljeno, ali nakon šest godina braka 2010. predali su papire za razvod. Dvije godine nakon razvoda počela je i njihova mučna borba za imovinu. Nakon razvoda Mia je ostala u stanu u Masarykovoj gdje su živjeli tijekom braka i kada se 2012. vratila s Kostarike gdje je snimala reality show "Survivor" dočekale su je promijenjene brave i nije mogla ući u stan i zato je odlučila kampirati pred ulazom dok je bivši suprug ne pusti unutra. - Ovo što radim isključivo je pravna borba i vraćanje vlasništva. Nevjerojatno je da čovjek koji je obavijestio sve medije da posjeduje moje osobne stvari šeta okolo. On je lopov, ali uvjerena sam da će mu jednog dana biti žao zbog ovog - rekla je novinarima Mija dok je tri dana sjedila ispred stana u Masarykovoj, a za to vrijeme Žnidarić je u medijima dao popis stvari koje je zatekao u stanu i naveo je osam bundi, haljine i brojne seksualne igračke za koje je rekao kako ih Mija nije koristila tijekom njihovog braka. Nakon ove nimalo ugodne epizode par se ipak uspio nagoditi i Mija je ostavila bivšem stan u Masarykovoj.

Mučan i težak bio je i razvod Anđe Marić i Primoža Dolničara. Brakorazvodnu parnicu počeli su 2009. godine, a razlog razvoda bila je Primoževa afera i to s Anđinom najboljom prijateljicom. Uslijedila je borba za skrbništvo nad njihovim sinom Gašperom i tijekom svakog ročišta na sudu isplivali su novi podaci o braku naše pjevačice i spisateljice i slovenskog fotografa. Anđa je gostujući u emisiji Daniele Trbović otkrila kako je njen bivši bio toliko nastran da joj je pustio video snimku seksa njega i Anđine prijateljice s kojom danas ima sina. Zbog svega kroz što je prolazila Anđi se ozbiljno narušilo zdravlje, ali na kraju je ipak uspjela uspostaviti civiliziran odnos sa bivšim suprugom, a otkrila je i kako je njen sada 15-godišnji sin tada izrazio želju da se vrati ocu u Sloveniju i tamo završi školu.

Dramatičan je bio i razvod Marije i Igora Cvitanovića. Naime, prije službenog razvoda časopis Story objavio je fotografije na kojima bivši nogometaš uživa u noćnom izlasku u društvu jedne mlade dame, a zbog objave tih fotografija prijetio je urednicima časopisa. Par se rastao 2009. godine, a i nakon razvoda nastavila se bitka za imovinu. Na sudu su se sporili oko ugovora teškog gotovo četvrt milijuna kuna. To je bila svota koju je Cvitanović trebao isplatiti bivšoj i to na osnovu ugovora iz 2014. godine.

Još jedan razlaz para iz svijeta poznatih odjekuje i danas. Riječ je o Severini i Milanu Popoviću čija je bajka počela 2010. godine, a kada im se rodio sin Aleksandra 2012. godine svi su mislili da je to kruna njihove ljubavi, ali ubrzo nakon toga njihov odnos je počeo pucati. Da njihova ljubav više ne funkcionira postalo je jasno nakon što se Milan nije pojavio na krštenju njihova sina u Rijeci, a nedugo nakon toga Severina je priznala da su se razišli. Moja odluka je dugo u meni sazrijevala, trudili smo se, ali očito nije išlo - rekla je tada pjevačica. Priznala je da se u Milana zaljubila jer je od prvog dana htio dijete. Danas ovaj par vodi žestoku borbu za skrbništvo nad sinom Aleksandrom.

Jedan od najpraćenijih razvoda ove godine je onaj Ive Todorić i Hrvoja Balenta koji su krajem prošlog mjeseca za medije potvrdili da se razilaze. Hrvoje Balent je 12. travnja ove godine podnio zahtjev za rastavom. Prvo ročište zakazano je u srpnju.

Zasad još nije poznato tko su im odvjetnici. Par se vjenčao 2001. godine na spektakularnom vjenčanju u tadašnjem hotelu Intercontinental. Na raskošnoj svadbi od 300 uzvanika pjevao je i Jasmin Stavros. U braku su dobili troje djece: Taru, Ivana i Antu. Prve naznake da u braku postoje trzavice pokazale su se prije dvije godine, kada je Iva na društvenim mrežama promijenila prezime iz Balent u Todorić. No, do službenog razvoda doći će tek ove godine.



Utjeha u razvodu joj je duhovna učiteljica i prijateljica, life coachica Ana Bučević, s kojom ide na krstarenja, a prijateljice kažu da je sretnija nego ikad. Čini se da obje prate trend 'zavedi me-razvedi me' jer je nedavno i Ana potvrdila da se razvodi od supruga Saše Dvornika, nakon što je on zaredao nekoliko objava na Facebooku u kojima nije birao baš najljepše riječi za svoju suprugu.

Ova životna trenerica odlučila se oglasiti o odnosu sa suprugom i potvrdila je kako se razvode. Doznala je, tvrdi, kako je njen suprug donosio odluke i izbore bez njenog znanja i tako je štetio obitelji. Ona je, veli, napravila sve da mu pomogne shvatiti kako su njegove odluke štetne.

- Nije me slušao i nije ih priznavao. Ne možeš pomoći onome koji pomoć ne traži. I ne preuzima odgovornost za svoje postupke. Toliko znam. Naš razvod je sporazuman, ali njegov Ego kao što vidite ponekad luduje i nije ga u stanju kontrolirati. Šutjela sam do sada iz više razloga. Htjela sam mu pomoći da se vrati na pravi put. Oprostom i ljubavlju. Htjela sam da osvijesti svoje izbore i gdje će ga odvesti. Htjela sam, što i jesam u našoj intimi riješiti sa zavodom za socijalnu skrb da mi pomognu savjetima kako da s izborima koje donosi ostane prisutan tata našem sinu. Napravila sam sve da zadrži integritet i dostojanstvo. Na žalost, on ni ovog trenutka nije svjestan izbora koje i dalje donosi. Jasni su meni obrambeni mehanizmi i napade kao obrane. To je čovjek kojeg sam ludo voljela 7 godina i dala mu svoje puno povjerenje i ljubav. Ali ja živim ono što pišem u svojim knjigama. Znam i što ljubav nije. I kada izgubiš u nekoga povjerenje shvatiš da onog najvažnijeg za sretan brak više nema. Prijateljstva. A ja ljubav dišem. I disala sam je svakog trenutka našeg braka. - napisala je Ana na svom Facebooku.

Dugo se bilo šuškalo, a sredinom ovog mjeseca je i potvrđeno da su se razveli bivši mister i misica Dino Bubičić i Ivana Paris, koji su se upoznali u reality showu 'Farma' 2009. godine. On se početkom godine iselio iz njihovog riječkom stana,

- Teško je nakon dugogodišnjeg suživota krenuti sam ispočetka. Učim, ispitujem svoje mogućnosti i ponosna sam kako mi ide. Skupila sam snagu da krenem naprijed, makar i glavom kroz zid, a razlog za borbu su mi sinovi, Leonid (8) i Noel (3). Postala sam slobodnija, jača i sigurnija u sebe te spremna na sve izazove koji me čekaju u ovoj životnoj avanturi - rekla je Ivana za Gloriju.

S vremenom su se udaljili i imali različita razmišljanja, a neki tvrde da je kraj braka uzrokovala treća osoba.

