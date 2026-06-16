Nakon 14 godina Zdravko Čolić najavio koncert u Slavonskom Brodu

Nakon višemjesečnog iščekivanja, koncert Zdravka Čolića u Slavonskom Brodu ulazi u samu završnicu priprema. Jedan od najznačajnijih glazbenih događaja ovog ljeta održat će se ove subote, 20. lipnja, u Tvrđavi Brod. Da se i sam veseli susretu s brodskom publikom, Čolić je dao naslutiti i u objavi na društvenim mrežama:

"Malo pojačajte radio, jer nakon 14 godina, 20. lipnja, stižemo u Slavonski Brod."

Stih iz jednog od njegovih prepoznatljivih hitova tako je postao i simbolična pozivnica za koncert koji se već sada ubraja među najiščekivanije glazbene događaje ovog ljeta u Slavoniji.

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Publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije – od velikih balada do hitova uz koje se pjeva od prvog do posljednjeg stiha. Čolićevi koncerti poznati su po posebnoj atmosferi i jedinstvenoj povezanosti s publikom, a upravo će takav doživljaj ove subote pružiti i jedinstveni ambijent Tvrđave Brod.

Nakon 14 godina čekanja, Slavonski Brod ponovno će ugostiti jednog od najvećih regionalnih glazbenih umjetnika, a svi koji žele biti dio te glazbene večeri, mali broj preostalih ulaznica mogu nabaviti putem sustava Eventim.



