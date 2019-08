Tko nam s estrade laže u lice, a koji Youtuber vješto skriva sve svoje tajne?

Jesi li ikad primila novac za seks? Jeste li upravo pod utjecajem nekih droga? Koga s hrvatske estrade ne podnosiš? Zašto je Maja Šuput odbila surađivati s vama? Biste li snimili duet s Lidijom Bačić? Pitanja su to koja smo postavili hrvatskim zvijezdama i Youtuberima koji imaju vojsku pratitelja na društvenim mrežama.

'Priveli' smo ih u prostorije detektivske agencije i priključili na detetktor laži. Oči u oči s detektivom. U kontroliranim uvjetima odgovarali su na neugodna pitanja. Na vrućoj stolici izredali su se jedan od najslušanijih bendova Kukus, jedna od najzgodnijih voditeljica na estradi Ecija Ivušić, voditelj kojem se povjerava cijela estrada, Dalibor Petko, zvijezda realitya Anezi!

Foto: JoomBoos

Novi serijal, koji će uzdrmati regiju, ekskluzivno prikazujemo petkom na YouTube kanalu 24 sata i Joomboos kanalu. Hrvatske poznate face znojile su se i gutale knedle dok smo zadirali i u zadnji kutak njihove intime.

Ubrzani rad srca, zamuckivanje, raširene zjenice i uplašene poglede nisu mogli sakriti, a prevariti poligraf je nemoguće.

- Nema šanse da bih producirao pjesmu za Lidiju Bačić, nisam ja neka prodana duša, ja sam hip-hoper - samouvjereno je rekao jedan od članova benda KUKU$.

Foto: JoomBoos

Pratite serijal i pogledajte je li lagao! Uvijek opušteni hip-hoperi na trenutke su bili ljuti na poligraf zbog svojih odgovora.

No, nisu on jedini, mnogi su pokušali zadržati svoje tajne za sebe i opravdavati se pred detektivom, ali to ne pali. Poligraf prati svaku njihovu reakciju. Jedna od najljepših Hrvatica Ecija Ivušić znojnih je dlanova i zbunjenog pogleda detektivu odgovorila na pitanje o vođenju ljubavi na javnom mjestu. Detektiv je otišao i korak dalje i Eciji "zapaprio" pitanjem je li joj netko ponudio novac za seks.

- Iznenađena sam odgovorima, očito ja sama sebi neke stvari lažem - rekla je zbunjeno Ecija na kraju poligrafskog ispitivanja.

Voditelj Dalibor Petko teškom mukom je detektivu priznao i u koju je poznatu osobu sa estrade bio zaljubljen.

Youtuberi su pak do zadnjeg trenutka mislili da poligraf mogu prevariti. Opušteni su došli na ispitivanje, a onda se sve u sekundi preokrenulo.

Foto: JoomBoos

Youtuberima Saamo Petri, The Sikrtu, Niki Ilčić preznojavali su se dlanovi slušajući smireni glas detektiva.

The Sikrta je najviše iznenadilo pitanje je li ljubomoran na uspjeh mlađeg brata, a glas mu je zdrhtao na pitanju "Je li ikada plakao zbog cure?".

Otkucaji su ubrzano rasli, a dlanovi se znojili Niki Zorjan, pjevačici iz Slovenije, koja je zapalila regiju hitovima 'Vruće' i 'Blamaža'.

- Mi smo vrlo dobri prijatelji, puno smo skupa, vrlo smo povezani, možda zbog toga poligraf misli da lažem - pokušala se opravdati Nika na pitanje.

Znojenje, rast otkucaja srca i tapkanje prstima razotkrili su 'privedene', koji su se i dalje pokušali izvući i opravdati svoje odgovore.

Zapratite YouTube kanal 24sata i Joomboos i ekskluzivno otkrijte tko je lagao, a tko govorio istinu.

Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. Mjeri se disanje, trbušno i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora kože) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili laže. Epizoda je snimljena nakon provedenog istraživanja i dobivenih odgovora.