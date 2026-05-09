Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
poznati par

Tko je suprug Željke Markić? Ugledni je liječnik, a rijetko ga viđamo u javnosti

Zagreb: Okupljanje sudionika Hoda za život ispred HNK
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
09.05.2026.
u 13:53

O trenutku upoznavanja Željke i Tihomira ne zna se mnogo, no oboje su diplomirali na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pa se nagađa kako ih je spojio upravo studij

Željka Markić vrlo je istaknuta po svom djelovanju u udruzi "U ima obitelji", a svoj privatni život dobro skriva od očiju javnosti, no zna se da joj je suprug urolog Tihomir Markić. Tihomir je zaposlen kao urolog u Općoj bolnici Nova Gradiška i ima dobre preporuke pacijenata na web stranici s recenzijama domaćih doktora. Uz njega se najviše vežu epiteti poput ''smiren'', ''profesionalan'' i ''pristupačan'' te je pritom suvlasnik jedne privatne zagrebačke poliklinike, kao i suosnivač dobrotvorne organizacije Marijini obroci Hrvatska, za koju i dandanas obavlja volonterski posao. Oni osiguravaju obroke za djecu u školama ili drugim obrazovnim ustanovama.

Varaždin: Hod za život, obitelj i Hrvatsku
27.09.2025., Varazdin - Hod za zivot, obitelj i Hrvatsku odrzao se po cetvrti puta. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL

FOTO Thompson sa suprugom sudjelovao u 'Hodu za život': 'Samim hodanjem smo sve rekli'
Zagreb: Okupljanje sudionika Hoda za život ispred HNK
1/18

O trenutku upoznavanja Željke i Tihomira ne zna se mnogo, no oboje su diplomirali na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pa se nagađa kako ih je spojio upravo studij. Prije nekoliko godina aktivistica je u jednom razgovoru progovorila o svojoj obitelji.
– Kada smo se vjenčali, željeli smo imati najmanje četvero djece. Oboje smo iz velikih obitelji i bilo nam je odlično odrastati s braćom i sestrama. U prvim godinama braka Tihomir se morao više posvetiti poslu, specijalizaciji, a ja sam se više posvetila djeci. Pritom sam za sebe odabirala poslove s fleksibilnim radnim vremenom i one koje sam mogla raditi od kuće. Mama mi je uvijek govorila da žena može imati i veliku obitelj i karijeru, jedino treba znati komu i čemu dati prednost. Djeca dolaze jedno po jedno, tako da smo sa svakim sljedećim bili sve bolje organizirani. Dok stvarate obitelj, mnogo toga morate raditi u isto vrijeme – dobivate djecu, osiguravate egzistenciju, gradite karijeru, a u svemu ste početnik. Kad smo kupili prvi automobil, shvatila sam da nije uspjeh kupiti novi auto, nego ga napuniti djecom – ispričala je Markić prije nekoliko godina u intervjuu za Nacional.  

Inače, par ima četvero sinova: Ante, Frana, Petra i Šimuna. 

FOTO Maja Šuput zabavila publiku u Koprivnici, evo kome je otrčala u zagrljaj nakon koncerta
Zagreb: Okupljanje sudionika Hoda za život ispred HNK
1/21
Ključne riječi
Hod za život U ime obitelji Tihomir Markić Željka Markić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!