Tko je suprug Željke Markić? Ugledni je liječnik, a rijetko ga viđamo u javnosti

Željka Markić vrlo je istaknuta po svom djelovanju u udruzi "U ima obitelji", a svoj privatni život dobro skriva od očiju javnosti, no zna se da joj je suprug urolog Tihomir Markić. Tihomir je zaposlen kao urolog u Općoj bolnici Nova Gradiška i ima dobre preporuke pacijenata na web stranici s recenzijama domaćih doktora. Uz njega se najviše vežu epiteti poput ''smiren'', ''profesionalan'' i ''pristupačan'' te je pritom suvlasnik jedne privatne zagrebačke poliklinike, kao i suosnivač dobrotvorne organizacije Marijini obroci Hrvatska, za koju i dandanas obavlja volonterski posao. Oni osiguravaju obroke za djecu u školama ili drugim obrazovnim ustanovama.

27.09.2025., Varazdin - Hod za zivot, obitelj i Hrvatsku odrzao se po cetvrti puta. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

FOTO Thompson sa suprugom sudjelovao u 'Hodu za život': 'Samim hodanjem smo sve rekli'

O trenutku upoznavanja Željke i Tihomira ne zna se mnogo, no oboje su diplomirali na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pa se nagađa kako ih je spojio upravo studij. Prije nekoliko godina aktivistica je u jednom razgovoru progovorila o svojoj obitelji.

– Kada smo se vjenčali, željeli smo imati najmanje četvero djece. Oboje smo iz velikih obitelji i bilo nam je odlično odrastati s braćom i sestrama. U prvim godinama braka Tihomir se morao više posvetiti poslu, specijalizaciji, a ja sam se više posvetila djeci. Pritom sam za sebe odabirala poslove s fleksibilnim radnim vremenom i one koje sam mogla raditi od kuće. Mama mi je uvijek govorila da žena može imati i veliku obitelj i karijeru, jedino treba znati komu i čemu dati prednost. Djeca dolaze jedno po jedno, tako da smo sa svakim sljedećim bili sve bolje organizirani. Dok stvarate obitelj, mnogo toga morate raditi u isto vrijeme – dobivate djecu, osiguravate egzistenciju, gradite karijeru, a u svemu ste početnik. Kad smo kupili prvi automobil, shvatila sam da nije uspjeh kupiti novi auto, nego ga napuniti djecom – ispričala je Markić prije nekoliko godina u intervjuu za Nacional.

Inače, par ima četvero sinova: Ante, Frana, Petra i Šimuna.