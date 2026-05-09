UŽIVO Hod za život u Zagrebu: Stiže i Thompson, centar grada pod posebnim režimom prometa

Autori: Laura Hana Uremović, Gabrijela Krešić, Večernji.hr
09.05.2026.
u 10:38

Pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!“ danas se održava 11. po redu Hod za život, obitelj i Hrvatsku.

Tijek događaja: 

  • Dolazi i Thompson

  • ‘Zakoni moraju štititi život od začeća do prirodne smrti’

  • Mijenjaju se trase tramvaja u centru Zagreba

  • Uskoro više...

Pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!“ danas se održava 11. po redu Hod za život, obitelj i Hrvatsku. Kolona će proći Frankopanskom ulicom i Ilicom do Trg bana Josipa Jelačića, a potom Praškom ulicom do Zrinjevac gdje će biti održan prigodni program.

10.30: Vijore se hrvatske zastave, brojni nose transparente s porukama podrške životu, a među okupljenima su obitelji s djecom, mladi, stariji građani i volonteri u prepoznatljivim majicama manifestacije. Atmosfera je zasad mirna i uz pjesmu, dok se kolona polako formira uoči početka povorke kroz centar Zagreba.

Foto: Laura Hana Uremović

9.20: Manifestaciju je podržao i Marko Perković Thompson, koji je u kratkom videozapisu objavljenom na službenim stranicama poručio: "Hodajmo za život“, čime je najavljen i dolazak popularnog pjevača.

9.10: Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić je naglasila da hod ponovno vraća pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti. Tvrdi da brojke dokazuju da su i nerođena djeca i njihove majke najsigurniji u onim državama u kojima pobačaj nije osiguran zakonom, kako kaže "u državama u kojima zakon štiti čovjekov život od početka do kraja - od začeća do prirodne smrti".

9.00: Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17  u razdoblju od 5 do 17 sati, kada traju radovi, te od 11 do 13,30 sati, za vrijeme održavanja manifestacije „Hod za život“, vozit će preusmjerenim trasama u oba smjera.
 

Željka Markić Zagreb Marko Perković Thompson Hod za život

Komentara 4

Avatar KristjeKralj
KristjeKralj
10:20 09.05.2026.

Pobačaj=ubojstvo

ĆI
Ćirosine
10:40 09.05.2026.

Ajmo danas zajedno Torcida i BBB pokažimo da smo za život i bez nereda pokažite zajedno da smo oslobođeni 95g a 45g da smo oslobođeni života a sada nam komunističkim zakonima ubijaju djecu. I ustase i komunisti su nasilno došli na vlast,narod ih nije birao.Sjašite više

ZA
zagabria4
10:39 09.05.2026.

Li interesantno nikad ne hodaju za život 5000 ubijenih civila. Ili nisu čuli

Trnjanski kresovi tradicionalno se održavaju kao obilježavanje oslobođenja Zagreba 1945. godine. Manifestacija je prvi put pokrenuta 1978., održavala se do 1989., a obnovljena je 2015. godine. Posljednjih godina oko nje se lome politička koplja. Prošlogodišnje izdanje obilježili su i prosvjedi na kojima su sudjelovali pojedini desni političari, među njima i Igor Peternel, koji je i ove godine među najglasnijim kritičarima manifestacije.

