UŽIVO Hod za život u Zagrebu: Stiže i Thompson, centar grada pod posebnim režimom prometa

Tijek događaja:

Pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!“ danas se održava 11. po redu Hod za život, obitelj i Hrvatsku. Kolona će proći Frankopanskom ulicom i Ilicom do Trg bana Josipa Jelačića, a potom Praškom ulicom do Zrinjevac gdje će biti održan prigodni program.

10.30: Vijore se hrvatske zastave, brojni nose transparente s porukama podrške životu, a među okupljenima su obitelji s djecom, mladi, stariji građani i volonteri u prepoznatljivim majicama manifestacije. Atmosfera je zasad mirna i uz pjesmu, dok se kolona polako formira uoči početka povorke kroz centar Zagreba.

9.20: Manifestaciju je podržao i Marko Perković Thompson, koji je u kratkom videozapisu objavljenom na službenim stranicama poručio: "Hodajmo za život“, čime je najavljen i dolazak popularnog pjevača.

9.10: Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić je naglasila da hod ponovno vraća pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti. Tvrdi da brojke dokazuju da su i nerođena djeca i njihove majke najsigurniji u onim državama u kojima pobačaj nije osiguran zakonom, kako kaže "u državama u kojima zakon štiti čovjekov život od početka do kraja - od začeća do prirodne smrti".

9.00: Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 u razdoblju od 5 do 17 sati, kada traju radovi, te od 11 do 13,30 sati, za vrijeme održavanja manifestacije „Hod za život“, vozit će preusmjerenim trasama u oba smjera.

