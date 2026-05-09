FOTO Ikona 80-ih Kim Wilde u prepunoj Tvornici odvela nas je na emotivno glazbeno putovanje

Legendarna britanska pop ikona Kim Wilde sinoć je u rasprodanoj Tvornica kulture priredila večer nostalgije, emocija i bezvremenskih hitova koja je publiku vratila ravno u zlatno doba osamdesetih.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Već od prvih taktova bilo je jasno da Zagreb nije zaboravio jednu od najvećih zvijezda synth-pop ere. Dvoranu je ispunila uglavnom starija publika koja je odrasla uz njezine pjesme, a tijekom cijelog koncerta atmosfera je bila gotovo obiteljska – prepuna osmijeha, plesanja i zajedničkog pjevanja stihova koji su obilježili mladost mnogih prisutnih.
Kim Wilde djelovala je raspoloženo i emotivno, više puta zahvalivši zagrebačkoj publici na dugogodišnjoj podršci. Na pozornci su uz nju bili i njeni članovi obitelji - brat Ricky koji je svirao gitaru, i njegova kći Scarlett kao prateći vokal. Posebnost koncerta je i da je Scarlett  u šestom mjesecu trudnoće, no to je nije spriječilo da cijelo vrijeme pjeva i pleše s tetom Kim.
Vrhunac večeri dogodio se na kraju koncerta. Nakon što je izvela bezvremenski hit Kambodia, na bisu su uslijedile obrada Bee Geesa "If I Can't Have You", “You Keep Me Hangin’ On” i “Kids In America”, koje je publika s njom gotovo u potpunosti pjevala uglas. 
Upravo tada atmosfera u Tvornici dosegnula je vrhunac – publika je mobitelima osvijetlila dvoranu, a zajedničko pjevanje stvorilo je trenutak koji je više nalikovao velikom okupljanju generacije nego običnom koncertu.
Sinoćnji nastup pokazao je koliko glazba osamdesetih i dalje ima snažnu emotivnu vrijednost te da pjesme Kim Wilde ni nakon desetljeća nisu izgubile svoju snagu. Zagreb je dobio večer za pamćenje, a publika još jedan dokaz da neke pjesme i emocije jednostavno ne stare.
