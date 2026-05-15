TKO BI REKAO...

Drama! Naglo prekinut prijenos Eurovizije zbog ove teme! Umjesto snažne poruke voditeljice prikazane su reklame

Eurosong- Show program
Foto: Corrine Cumming/EBU
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
15.05.2026.
u 10:43

Kada je voditeljica Victoria Swarovski govorila o zajedništvu, toleranciji i humanosti, austrijska ORF prekinula je prijenos uživo i pustila reklame.

Tijekom drugog polufinala Eurovizije austrijska televizija ORF prekinula je prijenos upravo u trenutku kada je voditeljica Victoria Swarovski govorila o zajedništvu, toleranciji i humanosti. Umjesto tog dijela programa gledateljima u Austriji prikazan je reklamni blok. Ipak, sporni je segment istodobno emitiran publici u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, kao i gledateljima u drugim državama koje prenose natjecanje. Prilog se bavio sve učestalijim kritikama prema kojima je Eurovizija posljednjih godina postala “previše woke”, odnosno pretjerano obilježen društvenom osviještenošću i LGBTQIA+ temama. Organizatori su kroz segment nastojali pokazati kako je takav dojam često pojednostavljen i površno interpretiran, ističući da natjecanje prije svega promiče glazbu, različitost i zajedništvo.

U prilogu je navedeno i da se, među velikim brojem izvođača koji su tijekom proteklih sedam desetljeća nastupili na Euroviziji, tek manji dio javno izjasnio kao pripadnici LGBTQIA+ zajednice. Victoria Swarovski pritom je poslala poruku tolerancije i uključivosti, poručivši kako bi se oznaka “LGBTQIA+” jednoga dana možda mogla svesti samo na slovo “H”, kao “human”, odnosno čovjek. Time je naglasila važnost međusobnog razumijevanja, prihvaćanja i ljudskosti, bez podjela.

Rasprave o političkoj i društvenoj dimenziji ovog natjecanja osobito su se intenzivirale nakon pobjede Conchite Wurst 2014. godine, a nastavile su se i nakon pobjede švicarskog predstavnika Nema na Eurosongu 2024. godine. Konzervativni kritičari više su puta tvrdili da queer identitet gotovo postaje preduvjet za zapažen uspjeh na natjecanju, navodi austrijski Heute. Ipak, pogled na ovogodišnju Euroviziju otkriva znatno složeniju i raznolikiju sliku. Od popa do metala, od glamuroznih do ekstravagantnih nastupa, od minimalističkih izvedbi do velikih scenskih spektakala, natjecanje i dalje okuplja širok raspon glazbenih stilova i autorskih pristupa. Seksualna orijentacija izvođača pritom uglavnom nije u središtu pozornosti. Većina natjecatelja fokus stavlja na pjesmu, scenski nastup i osobnost, a ne na privatni život.

Victoria Swarovski Eurovizija Eurosong showbiz

LU
Lujo123
11:16 15.05.2026.

LGBT &td. je bolest koju treba liječiti, a ne propagirati kao i svaku drugu bolest bilo fizičku ili psihički. Naravno čovjek nije kriv Ako je bolestan ali je kriv ako se ne želi liječiti već tu svoju bolest nameće drugima kao nešto poželjno normalno i nešto se može biti ponosan.

VA
VanjaPlank
11:16 15.05.2026.

Kada čovjek ima visok tlak ide doktoru i to se naziva bolešću. Kada muškarac tvrdi da je žena onda se to promovira kao zdravo stanje i kao nešto normalno. Sunovrat svijeta i čovječanstva. Neka svako živi kako hoče ali nas nemojte praviti bedakima

Avatar FACA00
FACA00
11:04 15.05.2026.

Slažem se ako je netko drukčiji najlakše ga je osuditi... ali kada se pređu sve granice oko same promocije nečega što nije prirodno onda ni to nije dobro.Dakle ne osuđujmo nešto što je drukčije budimo liberalni , ali istovremeno kroz liberalno ne promičimo na silu nešto što nije prirodno .U zadnjih par godina imam osjećaj da je više LGBT pripadnika nego nazovimo "normalnih" ,iskaču iz paštete u svim segmentima društva.....

