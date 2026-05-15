Drama! Naglo prekinut prijenos Eurovizije zbog ove teme! Umjesto snažne poruke voditeljice prikazane su reklame

Tijekom drugog polufinala Eurovizije austrijska televizija ORF prekinula je prijenos upravo u trenutku kada je voditeljica Victoria Swarovski govorila o zajedništvu, toleranciji i humanosti. Umjesto tog dijela programa gledateljima u Austriji prikazan je reklamni blok. Ipak, sporni je segment istodobno emitiran publici u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, kao i gledateljima u drugim državama koje prenose natjecanje. Prilog se bavio sve učestalijim kritikama prema kojima je Eurovizija posljednjih godina postala “previše woke”, odnosno pretjerano obilježen društvenom osviještenošću i LGBTQIA+ temama. Organizatori su kroz segment nastojali pokazati kako je takav dojam često pojednostavljen i površno interpretiran, ističući da natjecanje prije svega promiče glazbu, različitost i zajedništvo.

U prilogu je navedeno i da se, među velikim brojem izvođača koji su tijekom proteklih sedam desetljeća nastupili na Euroviziji, tek manji dio javno izjasnio kao pripadnici LGBTQIA+ zajednice. Victoria Swarovski pritom je poslala poruku tolerancije i uključivosti, poručivši kako bi se oznaka “LGBTQIA+” jednoga dana možda mogla svesti samo na slovo “H”, kao “human”, odnosno čovjek. Time je naglasila važnost međusobnog razumijevanja, prihvaćanja i ljudskosti, bez podjela.

Baby Lasagna otkrio što prognozira Lelekicama nakon Eurovizije: 'Nadam se da imaju spremnu pjesmu nakon natjecanja'

Rasprave o političkoj i društvenoj dimenziji ovog natjecanja osobito su se intenzivirale nakon pobjede Conchite Wurst 2014. godine, a nastavile su se i nakon pobjede švicarskog predstavnika Nema na Eurosongu 2024. godine. Konzervativni kritičari više su puta tvrdili da queer identitet gotovo postaje preduvjet za zapažen uspjeh na natjecanju, navodi austrijski Heute. Ipak, pogled na ovogodišnju Euroviziju otkriva znatno složeniju i raznolikiju sliku. Od popa do metala, od glamuroznih do ekstravagantnih nastupa, od minimalističkih izvedbi do velikih scenskih spektakala, natjecanje i dalje okuplja širok raspon glazbenih stilova i autorskih pristupa. Seksualna orijentacija izvođača pritom uglavnom nije u središtu pozornosti. Većina natjecatelja fokus stavlja na pjesmu, scenski nastup i osobnost, a ne na privatni život.