Suze u publici i iskrene ispovijesti obilježile „Nove horizonte“, Ana Radišić okupila sportaše, umjetnike i poduzetnike

Projekt „Putem oblaka“ Ane Radišić ovoga je tjedna u Opatiji dobio svoje dosad najveće i najosobnije izdanje - dvodnevni koncept „Novi horizonti“. Tijekom dva dana, u Keight Hotelu Opatija i Centru Gervais, okupili su se brojni poznati sportaši, umjetnici, poduzetnici, kreativci i ljudi iz javnog života. Umjesto klasične konferencijske forme, publika je dobila iskustvo koje je spojilo live podcast razgovore, radionice, wellness sadržaj, meditaciju, pilates, vođeno disanje i druženje u intimnoj atmosferi, a tijekom cijelog programa dvoranom su se izmjenjivali smijeh, emocije, dugi pljesci i suze u publici. Prvi dan programa bio je posvećen usporavanju, radu na sebi i vraćanju fokusu uz radionice i panel na kojem su sudjelovale Lea Senjak, Daria Ćurko i Tena Sakar Vukić, dok je drugi dan u Centru Gervais donio pet live podcast panela pred prepunom dvoranom, a događanje je otvorila Ana Radišić osobnom pričom o svom sportskom putu i iskustvu iz košarke. „Djetinjstvo i srednju školu provela sam u sportskom načinu života. Igrom koja me oblikovala, a od koje sam morala odustati. Danas su to pravila igre u utakmici života koju igram kao poduzetnik u medijskom svijetu gradeći pozornice poput ove moje trenutne”, emotivno je ispričala. Prvi panel, „Kad tijelo stane, glava odlučuje“, okupio je sportaše Sandru Paović, Vitomira Maričića i Barbaru Matić, koji su govorili o granicama tijela i duha, mentalnoj snazi i trenucima kada život čovjeka natjera da otkrije koliko zapravo može izdržati. Sandra Paović ispričala je svoju životnu priču nakon prometne nesreće u kojoj je ostala nepokretna, a liječnici joj nisu davali nadu da će ikada više hodati.

„Znala sam da moram dati sve od sebe, da moram odigrati najvažniji meč svog života i da ću ponovno hodati. Na rehabilitaciji sam padala u nesvijest, ali nisam odustajala, ponavljala sam sebi rečenicu svog trenera: ‘Kad misliš da si na maksimumu, tek si na pedeset posto’. Danas mogu hodati 500 do 600 metara. Vama svima je to malo, ali meni je to petsto puta čudo“, ispričala je Sandra i rasplakala publiku“, ispričala je Sandra i rasplakala publiku.

Panel „San kao potpis“ okupio je arhitekta Antu Vrbana, modnog dizajnera Jurja Zigmana i poduzetnicu Martinu Kallos, koji su otvorili temu autentičnosti, života „po mjeri“ i hrabrosti da se ne pristaje na šablone. Govorili su o izazovima poduzetništva, učenju kako reći „ne“ te važnosti vremena koje danas mogu izdvojiti samo za sebe.

Ante Vrban pritom je podijelio i jednu vrlo osobnu vijest - da je prije mjesec i pol postao tata. „Prije mjesec i pol dana sam postao tata i u trenu se sve promijenilo. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije sto mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme“ – izjavio je Ante.

Posebnu emociju donio je međunarodni panel „Between Worlds“, u kojem su američka spisateljica hrvatskih korijena Kristin Vuković i sportska psihologinja Nora Tollenaar-Szanto razgovarale o identitetu, karijeri i majčinstvu.

Vuković je govorila o svojoj knjizi „The Cheesemaker’s Daughter“, inspiriranoj Pagom i paškim sirom, dok je Nora otvorila pitanje balansiranja majčinstva i međunarodne karijere.

„Uvijek je teško balansirati majčinstvo s karijerom, ali ako odlučiš da se želiš izgraditi u oba ta svijeta, važno je posvetiti se kvaliteti vremena koje provodiš s djecom jer mislim da je kvaliteta ispred kvantitete“, poručila je Nora.

To je bio i odličan uvod u podcast „Može li se imati sve – i vrijeme za sebe?“, u kojem su poduzetnica Irena Orlović, glumica Marijana Mikulić te stručnjakinja za investicije i bivša profesionalna tenisačica Sanja Ančić Ćurković otvoreno govorile o svim izazovima koje nosi balansiranje uloga, profesionalnih izazova i majčinstva.

Marijana i Irena posebno su se osvrnule na iskustvo odgoja djece s posebnim potrebama te koliko ih je upravo inat tjerao naprijed.

„Oduvijek imam inat, samo ga nisam znala usmjeravati na prave stvari. Svašta su mi govorili, i da sam netalentirana, i da moj Jakov nikad neće uspjeti govoriti jer je najteži stupanj autizma. Ali ja sam u 45. godini sama napisala, režirala i producirala predstavu koja se rasprodaje, moj Jakov je počeo govoriti i upisat će najesen redovnu školu uz asistenta. Eto dokud me doveo moj dišpet“, istaknula je Marijana.

Program je zatvorio panel „Iza scene, iza osmijeha“ s Joškom Lokasom, Marijom Jerneić i Markom Toljom, koji su otvoreno govorili o neuspjesima, pritiscima javnosti i suočavanju s kritikama nakon desetljeća provedenih na sceni.

„Putem oblaka. Novi horizonti“ tako je u Opatiji, uz podršku Primorsko-goranske županije, Grada Opatije, TZ-a Kvarner i TZ-a grada Opatije te ostalih prijatelja projekta, prerastao format podcasta i postao prostor stvarnog susreta, razgovora i povezivanja, a sljedeća destinacija projekta ove jeseni postaje Split.