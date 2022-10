Tko je Irena Pecotić, supruga pjevača Marka Pecotića s kojom je bio od studentskih dana

Splitski pjevač Marko Pecotić obznanio je da se razvodi od supruge Irene nakon 17 godina braka, a kako je javno priznao, već je pronašao novu ljubav.

- Istina je da se razvodim. Prošlu nedjelju sam rekao Ireni da više ne mogu biti njezin suprug jer jednostavno više ne mogu lagati. Uglavnom, za sada je to sve primljeno dobro, doma smo okej, cijeli sam tjedan kod kuće, pričamo s djecom i komentiramo, ali službeno je da ćemo se razvesti – rekao je za Slobodnu Dalmaciju te time šokirao javnost. Marko i Irena donedavno su izgledali kao skladan par, a on je prije dvije godine objavio spot za pjesmu 'Vrime nam je, jubavi', u kojem se Irena pojavila odjevena u staru vjenčanicu svoje tete.

- Ideja za spot je došla od moje supruge. Spot je ujedno i svojevrsna proslava naše 15. godišnjice braka jer kako je to u ljeto, 16.7., nikad nismo u prilici proslaviti je kako spada. Obojica sinova su s nama u spotu, kao i kum starijeg mi sina - ispričao je tada.

Naime, par se upoznao na probama zbora u crkvi, a nije dugo trebalo da se zaljube. Vjenčali su se 2006. godine te dobili dvojicu sinova, Ivana i Andru.

Irena na društvenoj mreži Instagram ima otvoren profil te više 5000 pratitelja, a može se vidjeti kako redovito objavljuje fotografije iz svakodnevnog života. Sa svojim pratiteljima često dijeli fotografije u bikiniju te pokazuje koliko uživa u kupanju.

Irena je po zanimanju farmaceutkinja, a jednom je za Slobodnu Dalmaciju priznala kako uistinu voli što radi.

- Suprug se zna našaliti da sam najsretnija u apoteci, ali zaista volim svoj posao i to svoje okruženje - rekla je tada i dodala kako je i velika obožavateljica mode. Lijepa Irena na Instagramu često pokazuje koje je modne kombinacije odabrala za koji dan. Među fotografijama još uvijek se nalaze one s pjevačem, kao i videosnimka njihovih fotografija s vjenčanja kojim je Marku čestitala 17. godišnjicu te otkrila kako je izgledlao njihovo vjenčanje.

- Prije 17 godina i jedan dan sjela je u autobus Zagreb-Split jedna studentica, a na svim koferima u bunkeru vukla se i njena vjenčanica… Svašta je tada bilo u toj mladoj glavi, pod srcem joj je kucalo još jedno srce, ali znala je da je sretna i da će sutra reći uzmimam svom cijelom svijetu i onda i sutra i dogodine i zauvijek i kad je lijepo i kad je manje lijepo znam tko mi srce čuva –napisala je sredinom srpnja.

Podsjetimo, Marko je u razgovoru otkrio da je supruzi rekao da ima novu djevojku nakon čega su se odlučili na razvod.

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - rekao je Marko.

