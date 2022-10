Legendarna glumica odlično izgleda i u 89. godini, a tvrdi da je za sve zaslužan samo jedan prehrambeni proizvod

Legendarna glumica Sophia Loren 2020. se ponovno nakon 11 godina pojavila na filmu. Doduše, uradak "The Life Ahead" nije bio dostupan široj javnosti, mogli su ga gledati samo pretplatnici streaming servisa Netflix. Ipak, mnogi su tada primijetili, kako bez obzira na to što u filmu ima sijedu kosu, ova tada 86-godišnjakinja-godišnjakinja izgleda odlično. Sophia danas ima 88 godina, a na fotografijama snimljenima na nekim eventima vidi se da se još uvijek dobro drži. Jednom prilikom, otkrila je tajnu svog dobrog izgleda.

- Svoj izgled sam naslijedila od majke, koju sam smatrala najljepšom ženom na svijetu, a izgledala je kao Greta Garbo. Kada je riječ o mojoj ljepoti, ljudi su me svrstali u skupinu najljepših žena na svijetu, ali sam daleko od savršenosti. Zapravo, smatram da me izdvojilo upravo to što sam jedinstvena i neobična, jer nisam lijepa kao lutka. Ipak, vjerovala sam da sam lijepa jer su mi i inače ljudi oko mene to stalno ponavljali. Ništa ženu ne čini lijepom kao njeno vjerovanje da je lijepa - izjavila je tada Loren.

Foto: EXPA/ laPresse/ 10.10.2022, Mailand, ITA, Sophia Loren, Restaurant mit ihrem Namen, Red Carpet, im Bild Luciano Cimminio, Sophia Loren // Luciano Cimminio, Sophia Loren during a red carpet of the Sophia Loren Restaurant in Mailand, Italy on 2022/10/10. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ laPresse *****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** Photo: EXPA/ laPresse//EXPA

Glumica je opisala i tijek jednog svog dana.

- Uvijek se budim rano, oko pet ujutro i prvih sat vremena svoga dana posvetim šetnji. Znam da uvijek možete naći dobro opravdanje zašto ne vježbati jer ih i ja dnevno nađem barem pet, ali ne odustajem. Kada šetam parkom u blizini moje kuće uvijek mislim: "Možda će se iza sljedećeg ugla ispred mene pojaviti nešto lijepo". Ključ je u pozitivnom stavu, a ja sam netko tko uvijek razmišlja pozitivno i rijetko kada sam u nekom tužnom ili depresivnom raspoloženju. Osim šetnje radim trbušnjake i blago istezanje kod kuće, a u krevet idem oko osam navečer - izkavila je.

Sophia je otkrila svoj jelovnik.

- Dan započinjem laganim doručkom, najčešće muffinima uz koje nikada ne pijem kavu. Malo kasnije pojedem lagani sendvič, a uvijek si dozvolim obilan ručak. Obično su na mome meniju tjestenina, piletina, salata i voće. Rijetko jedem večeru. Znate, ja sam Talijanka i mislim da su za moj izgled zaslužne špagete koje redovito jedem - rekla je.

No, kao ključni i najbitniji sastojak svoje prehrane, ali i kozmetičke rutine navela je maslinovo ulje.

- Velika sam obožavateljica organskog, djevičanskog maslinovog ulja. Svakodnevno ga koristim u ishrani, ali i u njezi kože, točnije kao hidratantnu dnevnu kremu, te umjesto noćne kreme i mlijeka za tijelo.

