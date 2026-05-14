Tko je ekscentrični voditelj ovogodišnje Eurovizije? Mijenjao je prezime i za svoj rad dobio brojne nagrade

Iza nas je prvo polufinale jubilarne 70. Eurovizije a, osim nastupa hrvatskih predstavnica, grupe Lelek, posebnu pozornost u domaćoj javnosti izazvao je voditeljski dvojac. I dok smo o voditeljici Victoriji Swarovski pisali nedavno, o njezinom kolegi Michaelu Ostrowskom također se pričalo, ponajviše zbog otkačenog modnog izričaja. Naime, jedan od najtraženijih i najcjenjenijih austrijskih glumaca na pozornici arene Wiener Stadthalle u Beču pojavio se u srebrnoj kombinaciji ispod koje se nazirala crvena košulja te odmah privukao poglede gledatelja diljem Europe.

Na temelju njegovog nastupa na Euroviziji može se zaključiti da je Ostrowski najpoznatiji po komičnim ulogama a, osim glume, bavi se pisanjem scenarija, režira i vodi razne događaje. Na fakultetu je studirao engleski i francuski jezik, nakon čega profesionalnu karijeru započinje u kazalištu, da bi proboj u svijet filma ostvario 2004. godine u filmu "Slugs".

Njegov scenarij za film "The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott" osvaja Austrijsku filmsku nagradu, dok se u voditeljskoj ulozi okušao na poznatim austrijskim manifestacijama poput dodjele glazbenih nagrada Amadeus i kazališnih nagrada Nestroy. Krunu voditeljske karijere dobio je za vođenje emisije "100 godina radija", kada je nagrađen prestižnom televizijskom nagradom Romy.

Zanimljivo, Ostrowski je rođen kao Michael Stockinger, a prezime je promijenio jer je već postojao kabaretski umjetnik s istim imenom. On i Swarovski se prije odabira za vođenje Eurovizije nisu poznavali, no odmah se među njima pojavila kemija kojoj smo svjedočili sinoć.

Hosts Victoria Swarovski and Michael Ostrowski on stage during the first semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna, Austria, May 12, 2026.

Podsjetimo, iako je prezime Valentine Swarovski sinonim za luksuz i kristalno carstvo Swarovski vrijedno milijarde, Victoria je odavno odlučila krenuti vlastitim putem, gradeći karijeru neovisnu o obiteljskom nasljeđu. Rođena u Innsbrucku kao "djevojka s planina", kako samu sebe opisuje, ova svestrana poduzetnica, pjevačica i televizijska zvijezda dokazala je da je puno više od bogate nasljednice.

Glazbenu karijeru započela je vrlo rano, pjevajući u zborovima od djetinjstva, a sa samo 15 godina potpisala je svoj prvi ugovor s diskografskom kućom Sony Music. Već s 18 godina preselila se u Los Angeles, gdje je surađivala s vrhunskim glazbenim talentima, uključujući i Diane Warren, autoricu nagrađenu Grammyjem. Jedan od njezinih prvih velikih uspjeha bila je izvedba naslovne pjesme "There's a Place for Us" za film "Kronike iz Narnije: Plovidba broda Zorogaza". Iako su joj u početku nudili dance glazbu, ubrzo je shvatila da želi graditi vlastiti glazbeni izričaj koji naziva "future pop s dozom soula i R&B-ja". Ta odlučnost da slijedi svoju viziju, umjesto da je diskografske kuće "potpišu samo da je ušutkaju", postala je njezin zaštitni znak.

Prijelomni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 2016. godine, kada je pobijedila u njemačkoj verziji popularnog showa "Ples sa zvijezdama", pod nazivom "Let's Dance". Kako je sama priznala, u početku se dvoumila hoće li prihvatiti ponudu jer se bojala da će je ljudi osuđivati zbog prezimena i prije nego što zapleše. Ipak, pobjeda joj je donijela ogromnu popularnost i, što je najvažnije, priliku da javnosti pokaže svoju predanost i radnu etiku. "Ljudi su me upoznali i vidjeli da naporno radim za ono što želim postići", izjavila je. Uspjeh ju je katapultirao u sam vrh njemačkog televizijskog svijeta, pa je ubrzo postala sutkinja u showu "Das Supertalent", a od 2018. i voditeljica emisije "Let's Dance", što je pozicija koju i danas drži.

Paralelno s televizijskom karijerom, Victoria je plijenila pažnju i svojim raskošnim životnim stilom. Njezino vjenčanje s investitorom u nekretnine Wernerom Mürzom 2017. godine u Italiji postalo je svjetska vijest, prvenstveno zbog vjenčanice vrijedne milijun dolara. Haljina teška 46 kilograma bila je ukrašena s 500 tisuća Swarovski kristala i imala je veo dugačak osam metara. Iako je brak okončan razvodom 2022. godine, Victoria je nastavila graditi svoje poslovno carstvo. Osnovala je vlastiti beauty brend ORIMEI, dizajnirala modne kolekcije, uključujući i tradicionalne dirndl haljine, te se pojavila na naslovnicama časopisa poput Forbesa, Ellea i Glamoura. Danas je u vezi s Markom Mateschitzom, nasljednikom Red Bulla.