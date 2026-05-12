Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
UŽIVO Grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda' ušla u finale Eurosonga!
ANKETA Kako vam se svidio nastup grupe Lelek u prvoj polufinalnoj večeri?
VIDEO Lelekice briljirale, pljušte prve reakcije, pogledajte što se piše
Koja su to nova pravila glasanja na Euroviziji? Vratili su se polufinalni žiriji, a još je jedna stvar promijenjena
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
70. izdanje

Koja su to nova pravila glasanja na Euroviziji? Vratili su se polufinalni žiriji, a još je jedna stvar promijenjena

Lelek-Hrvatska
Alma Bengtsson/EBU
VL
Autor
Davorka Ćuk
12.05.2026.
u 22:39

Žiriji su i prošireni te će sada umjesto pet imati sedam članova. Osim toga, smanjen je maksimalan broj glasova po osobi s 20 na 10

Austrija ovih dana je centar glazbenog svijeta i to zbog Eurovizije, a upravo ovo glazbeno natjecanje uvelo je brojne promjene za svoje 70. izdanje. Naime, na sastanku članica EBU-a koji se jesenas održao u Ženevi donesena su nova pravila za glasanje. Nakon nekoliko godina pauze, od 2026. ponovno se vraćaju nacionalni žiriji u polufinalne večeri. To znači da će o finalistima ponovno odlučivati kombinacija glasova publike i stručnih žirija i to u omjeru 50:50. Žiriji su i prošireni te će sada umjesto pet imati sedam članova. Osim toga, smanjen je maksimalan broj glasova po osobi s 20 na 10.

Podsjetimo, radi se o sastanku za koji se mislilo da će glavna tema biti sudjelovanje Izraela. Naime, osam članica je zatražilo tajno glasovanje o sudjelovanju ove zemlje no do njega nije došlo, a Irska, Španjolska, Nizozemska, Slovenija i Island nakon sastanka su se odlučile bojkotirati Euroviziju. Na ovom sastanku, osim pravila glasanja, donesena su i nova pravila za smanjenje političkog utjecaja i manipulacije glasanjem. 

UŽIVO Počelo je prvo polufinale ovogodišnjeg Eurosonga, LELEK nastupaju treće
Lelek-Hrvatska
1/36

Ključne riječi
Eurovizija showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!