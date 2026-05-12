Koja su to nova pravila glasanja na Euroviziji? Vratili su se polufinalni žiriji, a još je jedna stvar promijenjena

Austrija ovih dana je centar glazbenog svijeta i to zbog Eurovizije, a upravo ovo glazbeno natjecanje uvelo je brojne promjene za svoje 70. izdanje. Naime, na sastanku članica EBU-a koji se jesenas održao u Ženevi donesena su nova pravila za glasanje. Nakon nekoliko godina pauze, od 2026. ponovno se vraćaju nacionalni žiriji u polufinalne večeri. To znači da će o finalistima ponovno odlučivati kombinacija glasova publike i stručnih žirija i to u omjeru 50:50. Žiriji su i prošireni te će sada umjesto pet imati sedam članova. Osim toga, smanjen je maksimalan broj glasova po osobi s 20 na 10.

Podsjetimo, radi se o sastanku za koji se mislilo da će glavna tema biti sudjelovanje Izraela. Naime, osam članica je zatražilo tajno glasovanje o sudjelovanju ove zemlje no do njega nije došlo, a Irska, Španjolska, Nizozemska, Slovenija i Island nakon sastanka su se odlučile bojkotirati Euroviziju. Na ovom sastanku, osim pravila glasanja, donesena su i nova pravila za smanjenje političkog utjecaja i manipulacije glasanjem.