Merghan Markle prisiljena je na drastične mjere kako bi platila nagomilane račune

Najnoviji glasovi iz Montecita, kalifornijske enklave bogatih i slavnih, šapuću o financijskim nevoljama. Prema više izvora bliskih princu Harryju i Meghan Markle, par se suočava s ozbiljnim pritiskom jer im je "novac na knap", piše Page Six. Navodno je veći dio višemilijunskog nasljedstva koje je Harry dobio od svoje majke, princeze Diane, te prabake, Kraljice Majke, potrošen. Kao dokaz tvrdnjama o rezanju troškova navodi se drastično smanjenje broja zaposlenih u njihovu kućanstvu, s nekadašnjih 16 na samo pet. Dok glasnogovornik para odbacuje takve napise kao djelo "neimenovanih izvora", tvrdnje o financijskoj nestabilnosti sve su glasnije i dolaze u trenutku kad se par bori za održavanje luksuznog načina života na koji su navikli.

Život izvan zlatnog kaveza britanske kraljevske obitelji pokazao se iznimno skupim. Njihova vila u Montecitu vrijedna 14,65 milijuna dolara, za koju su podigli hipoteku od 9,5 milijuna dolara, nosi sa sobom mjesečne otplate koje se procjenjuju na između 50 i 100 tisuća dolara. Povrh toga, tu su i astronomski troškovi osiguranja. Nakon što su prestali biti radni članovi kraljevske obitelji, Harry i Meghan morali su sami financirati svoju zaštitu, a stručnjaci procjenjuju da ih to godišnje stoji između tri i deset milijuna funti, ovisno o njihovim putovanjima i javnim pojavljivanjima. To je golem teret za par koji je nekoć bio gotovo u potpunosti financiran novcem britanskih poreznih obveznika i prihodima s vojvodstva Cornwall.

Istovremeno, veliki ugovori koji su im trebali osigurati financijsku neovisnost pokazali su se manje stabilnima nego što se očekivalo. Njihov ugovor s Netflixom, potpisan 2020. i vrijedan navodnih 100 milijuna dolara, nije obnovljen u izvornom obliku kada je istekao 2025. godine. Par sada ima novi, "first-look" ugovor, koji se smatra manje ekskluzivnim i potencijalno manje unosnim. Tome treba dodati i prekid suradnje sa Spotifyem, od kojeg su trebali zaraditi 25 milijuna dolara, ali je partnerstvo završeno nakon samo jedne sezone Meghanina podcasta. "Ugovori dolaze i odlaze", komentirao je jedan od direktora Netflixa u ožujku 2026., dodatno potpirujući spekulacije o zategnutim odnosima između streaming diva i slavnog para.

U svjetlu Harryjeve nesigurne poslovne budućnosti i iscrpljenih izvora prihoda, sve oči uprte su u Meghan. Stručnjaci za odnose s javnošću i kraljevski komentatori sve je češće nazivaju "hraniteljicom obitelji", ističući njezinu poslovnu spretnost i odlučnost koju je pokazala još kao glumica. "Meghan je najbolji način da njih dvoje zarade novac", izjavio je PR stručnjak Nick Ede, dodavši kako je ona, za razliku od supruga odraslog u izobilju, od rane dobi naučila što znači boriti se za svaki prihod. Dok Meghan lansira nove projekte, mnogi se pitaju što točno Harry radi. Kako je primijetila komentatorica Emily Andrews: "Meghan ustaje u pola sedam, sprema djecu za vrtić i u devet je već šefica... Gdje je Harry u svemu tome? Ne zarađuje novac, ne čuva djecu, što Harry radi?"

Kako bi premostila financijske poteškoće, Meghan je, čini se, spremna poduzeti drastične korake, uključujući i povratak karijeri koja ju je proslavila. Krajem 2025. pojavile su se vijesti da je prihvatila manju ulogu u filmu "Close Personal Friends", a početkom 2026. Hollywoodom su se proširile glasine da se redatelji "otimaju" za nju. Najviše se govori o mogućem filmu temeljenom na seriji "Suits", što bi za vojvotkinju značilo "ogromnu zaradu" i povratak na velika vrata. Iako neki izvori tvrde da je Harry nesklon toj ideji, čini se da je pritisak golem i da bi Meghanin povratak pred kamere mogao biti ključan za stabilizaciju njihovih financija.

Osim glume, vojvotkinja je svu svoju energiju usmjerila u izgradnju vlastitog poslovnog carstva. Njezin novi lifestyle brend, "As Ever", koji prodaje proizvode od džemova do kućanskih potrepština, izazvao je ogroman interes javnosti. Iako službene brojke nisu objavljene, jedna je tehnička pogreška na web stranici navodno otkrila da je brend već ostvario značajnu prodaju, a neki su tabloidi čak spekulirali o nevjerojatnoj zaradi od 36 milijuna dolara samo od prodaje džema. Bez obzira na to jesu li te brojke točne, jasno je da Meghan Markle ne namjerava sjediti prekriženih ruku. Suočena s ogromnim računima i neizvjesnom budućnošću, čini se da je sudbina financijske neovisnosti Sussexa čvrsto u njezinim rukama.