VIDEO Ikona 80-ih nastupila na Euroviziji, a ponio je i jednu zanimljivu titulu

San Marino
Foto: Corrine Cumming/EBU
Davorka Ćuk
12.05.2026.
u 23:00

San Marino je predstavljala Senhit i to uz pomoć posebnog gosta

U Beču se odvija pravi spektakl! Radi se o 70. izdanju Eurovizije, a u utorak je na rasporedu bilo prvo polufinale u kojem je svoj prolazak u finale htjelo izboriti 15 zemalja među kojima i Hrvatska. Naša grupa Lelek oduševila je svojim nastupom, a puno pozornosti privukli su i predstavnici San Marina. Naime, ovu malu državu predstavljala je Senhit i to uz pomoć posebnog gosta. Glazbena ikona osamdesetih i frontmen benda Culture Club Boy George pojavio se tijekom izvedbe pjesme "Superstar".

Na pozornici je proveo manje od minute, a upravo to razdoblje bilo je dovoljno kako bi se, sa svojih 64 godine, upisao kao najstariji sudionik ovogodišnjeg natjecanja. 

Eurovision Song Contest - Rehearsal for 1st semi-final
11 May 2026, Austria, Wien: Senhit feat. Boy George from San Marino with the title "Superstar" are on stage at the 70th Eurovision Song Contest (ESC) during rehearsals for the first semi-final on 12.05.2026 in the Stadthalle. A total of 35 acts will be competing for the trophy and almost 60,000 spectators are expected to attend the nine live shows. Photo: Jens Büttner/dpa Photo: Jens Büttner/DPA
Foto: Jens Büttner/DPA

Podsjetimo, u utorak su nastupili predstavnici: Moldavije, Švedske, Hrvatske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije te se ovo polufinale smatralo 'težim'. Uz to, mogli smo čuti i predstavnike Italije i Njemačke.

Reakcije na nastup grupe Lelek su odlične: 'Naježio sam se, danas sam Hrvat'
Boy George Eurovizija showbiz

