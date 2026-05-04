Voditeljica ovogodišnjeg Eurosonga nasljednica je jedne od najbogatijih svjetskih obitelji

Austrijska radiotelevizija ORF objavila je vijest koja je odjeknula Europom: sedamdeseto izdanje Eurosonga, koje će se 2026. održati u Beču, vodit će Victoria Swarovski i glumac Michael Ostrowski. Iako je njezino prezime sinonim za luksuz i kristalno carstvo vrijedno milijarde, Victoria je odavno odlučila krenuti vlastitim putem, gradeći karijeru neovisnu o obiteljskom nasljeđu. Rođena u Innsbrucku kao "djevojka s planina", kako samu sebe opisuje, ova svestrana poduzetnica, pjevačica i televizijska zvijezda dokazala je da je puno više od bogate nasljednice. Njezin put do eurovizijske pozornice ispunjen je neočekivanim potezima, od glazbenih početaka u Los Angelesu do sudjelovanja u najtežem reliju na svijetu.

Glazbenu karijeru započela je vrlo rano, pjevajući u zborovima od djetinjstva, a sa samo 15 godina potpisala je svoj prvi ugovor s diskografskom kućom Sony Music. Već s 18 godina preselila se u Los Angeles, gdje je surađivala s vrhunskim glazbenim talentima, uključujući i Diane Warren, autoricu nagrađenu Grammyjem. Jedan od njezinih prvih velikih uspjeha bila je izvedba naslovne pjesme "There's a Place for Us" za film "Kronike iz Narnije: Plovidba broda Zorogaza". Iako su joj u početku nudili dance glazbu, ubrzo je shvatila da želi graditi vlastiti glazbeni izričaj koji naziva "future pop s dozom soula i R&B-ja". Ta odlučnost da slijedi svoju viziju, umjesto da je diskografske kuće "potpišu samo da je ušutkaju", postala je njezin zaštitni znak.

Prijelomni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 2016. godine, kada je pobijedila u njemačkoj verziji popularnog showa "Ples sa zvijezdama", pod nazivom "Let's Dance". Kako je sama priznala, u početku se dvoumila hoće li prihvatiti ponudu jer se bojala da će je ljudi osuđivati zbog prezimena i prije nego što zapleše. Ipak, pobjeda joj je donijela ogromnu popularnost i, što je najvažnije, priliku da javnosti pokaže svoju predanost i radnu etiku. "Ljudi su me upoznali i vidjeli da naporno radim za ono što želim postići", izjavila je. Uspjeh ju je katapultirao u sam vrh njemačkog televizijskog svijeta, pa je ubrzo postala sutkinja u showu "Das Supertalent", a od 2018. i voditeljica emisije "Let's Dance", što je pozicija koju i danas drži.

Paralelno s televizijskom karijerom, Victoria je plijenila pažnju i svojim raskošnim životnim stilom. Njezino vjenčanje s investitorom u nekretnine Wernerom Mürzom 2017. godine u Italiji postalo je svjetska vijest, prvenstveno zbog vjenčanice vrijedne milijun dolara. Haljina teška 46 kilograma bila je ukrašena s 500 tisuća Swarovski kristala i imala je veo dugačak osam metara. Iako je brak okončan razvodom 2022. godine, Victoria je nastavila graditi svoje poslovno carstvo. Osnovala je vlastiti beauty brend ORIMEI, dizajnirala modne kolekcije, uključujući i tradicionalne dirndl haljine, te se pojavila na naslovnicama časopisa poput Forbesa, Ellea i Glamoura. Danas je u vezi s Markom Mateschitzom, nasljednikom Red Bulla.

Iako je odrasla u obitelji s golemim nasljeđem, Victoria ističe kako je ključnu inspiraciju za samostalnu karijeru pronašla u svom ocu, Paulu Swarovskom. On je 25 godina radio u obiteljskoj tvrtki koju je krajem 19. stoljeća osnovao Daniel Swarovski, no zatim je donio odluku koja je šokirala mnoge – napustio je siguran položaj kako bi pokrenuo vlastiti posao. "Volim tvrtku i poštujem sve što radite, ali sada idem svojim putem", rekao je tada. Promatrajući oca, Victoria je shvatila da ne želi čekati 25 godina da bi ostvarila vlastite snove. "Pomislila sam, zašto to ne bih učinila odmah?" objasnila je. Ta odluka, kao i potpora majke Alexandre, koja je radila kao novinarka i model, usmjerila ju je prema svijetu zabave umjesto prema korporativnom uredu u obiteljskoj firmi.

Victorijina ambicija ne poznaje granice. Osim što je izgradila uspješnu karijeru u glazbi, televiziji i poduzetništvu, neprestano traži nove izazove. Dokazala je to početkom 2026. godine kada je ispunila svoj životni san sudjelovanjem na Dakarskom reliju, natjecanju koje se smatra najtežim i najzahtjevnijim na svijetu. Taj potez otkrio je njezinu strast prema adrenalinu i pokazao javnosti da se iza glamurozne fasade krije iznimno izdržljiva i neustrašiva žena. Upravo ta kombinacija glamura, talenta i nesalomljive volje ono je što je vodstvo ORF-a prepoznalo. "Victoria Swarovski i Michael Ostrowski su motivirane, uzbudljive i izvanredne ličnosti. Oni su jedinstven par i izvrsni ambasadori koji će svojim nastupom ostati dugo upamćeni", izjavila je programska direktorica ORF-a, Stefanie Groiss-Horowitz, najavljujući spektakl koji Europa s nestrpljenjem iščekuje.