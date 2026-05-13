Vatrogasci u studiju, sirene prekidaju kuhanje: 'Nije jednostavno napraviti dobar roštilj'

U večerašnjoj epizodi showa 'Igra chefova' natjecatelji kuhaju za vatrogasce pod nikad napetijim uvjetima i brutalnim novim pravilima. Timovi su ponovno na početku jer su snage izjednačene - svaki tim ima po četiri člana. Plavi su odmah bili oduševljeni čim su vidjeli da će praviti roštilj, a Toni je odmah oduševljeno komentirao: „Roštilji po studiju… To je top!“ Ivan iz njegova tima odmah je pokazao visoku razinu samopouzdanja te dodao: „Što god daju za roštilj, znat ću napraviti, to mi je najmanji problem.“

„Istopili smo prednost, ali sad se osjećamo ravnopravno“, kroz smijeh kaže Stiven dok su plavi u pravom naletu jer su već dva izazova najbolji. A i danas su samouvjereni pa chef Toni poručuje: „Idemo i dalje oštro, kako treba - okus, okus, okus!“ No i Tiborovi su uvjereni da će danas biti najbolji pa njihov Toni zaključuje: „To je to! Svi doma roštiljamo, svi znamo i mislim da smo došli do toga da zaslužimo jedno pobjedu, da se nagradi sav trud koji smo dosad pokazali.“ Međutim, priprema ovog omiljenog jela donosi skrivene zamke. „Za današnji zadatak svi misle da ga mogu jednostavno obaviti, ali to baš i nije tako jer nije jednostavno napraviti dobar roštilj“, upozorava Marijana.

Budući da kuhaju za profesionalce koji gase vatru, Ivan kroz šalu dodaje: „Nadam se da nećemo ništa ne setu zapaliti, da će sve biti pod kontrolom.“ A izazov će postati još kompliciraniji kada se u obzir uzmu strogi gastronomski zahtjevi. Na jednom roštilj tanjuru morat će se naći nekoliko komponenti: prilog, salata, umak, dvije mesne komponente i jedna morska te neki kruh, kruščić, pecivo ili lepinja. Za Matu to zvuči tek kao uvod u pravu gozbu pa u šali kaže: „Kod nas je roštilj predjelo, a janje s ražnja - glavno jelo.“

Prava će panika nastati kada produkcija predstavi novo pravilo: za radnom jedinicom može biti samo po dvoje ljudi iz tima koji kad čuju zvuk sirene, mijenjaju se s drugim parom. Dvoje ljudi radi, a dvoje se odmara sa strane i onda zamjena. „Zvuči nemoguće u sat vremena napraviti sve što je potrebno sa samo dvoje ljudi. Kaos", u nevjerici priznaje Ines dok Ivo zabrinuto dodaje: „Ovo će biti jako teško." Tibor je siguran u svoj tim pa kaže: „Organizacija nam nikada nije bila problem tako da se toga ne bojim", a u glavi već ima spremnu jasnu taktiku: „Kad praviš roštilj, ne gledaš da to bude lijepo servirano - daj mi da ima mesa i priloga, idemo se najesti."