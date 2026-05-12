'Zašto se ovako loše čuje?': Gledatelji prijavili probleme tijekom nastupa naših predstavnica na Euroviziji

Večeras se u Beču održava prvo polufinale 70. izdanja Eurovizije, a naše predstavnice, grupa Lelek nastupile su kao treće po redu s pjesmom "Andromeda" i oduševile sve na društvenim mrežama. No, uz brojne pohvale, obožavatelji ovog glazbeno-scenskog spektakla primijetili su i da je došlo do problema sa zvukom. "Zašto se zvuk ovako loše čuje?", upitao je netko, a mnogi su se složili da zvuk nije bio na razini.

why is the sound so muddy #Eurovision — salt (@saltshakeshaker) May 12, 2026

Podsjetimo, neki od ranijih komentara na njihov nastup na društvenim mrežama bili su: "Stvarno sam uživala u nastupu Hrvatske", "Danas sam Hrvat", "Hrvatska ima najbolju pjesmu" , "Cijeli ovaj nastup... Naježila sam se".

No, i sam menadžer sastava Tomislav Roso uoči polufinala otkrio je da su djevojke imale tehničkih problema na probi. "Proba je bila odlična što se tiče nas i cura. To je bio njihov najbolji nastup dosad, međutim imali smo manjih tehničkih poteškoća. Nismo dobili onoliko dima koliko smo trebali dobiti", otkrio je te pojasnio je da je zbog toga pozornica u jednom trenutku izgledala drugačije od planiranog, ali da je dio problema u međuvremenu riješen.