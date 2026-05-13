Švicarsku predstavnicu uzrujala organizacija Eurosonga: 'Za takve pogreške nema mjesta'

Veronica Fusaro, švicarska predstavnica na Eurosongu u četvrtak će se u Beču boriti za ulazak u finale s pjesmom "Alice". No, uoči njezina nastupa iza kulisa se pojavljuju problemi, a pjevačica je u razgovoru za švicarske medije otvoreno kritizirala organizaciju proba. Fusaro je priznala da je od natjecanja ovakvog kalibra očekivala znatno višu razinu profesionalizma, istaknuvši kako je navikla na bolje standarde, posebno kada je riječ o procesima na samoj pozornici.

Smatra da osoblje nije bilo dovoljno pripremljeno za događaj ove veličine, a njezine primjedbe prvenstveno se odnose na rukovanje rekvizitima. Iako je njezin tim poslao detaljne video-upute o postavljanju crvene užadi koja je ključna za nastup, dolazilo je do pogrešaka. Fusaro je objasnila kako se uže u jednom trenutku nije moglo odvezati, što je naizgled sitnica, ali za nju iznimno važna. Dodatnu frustraciju izazvala je druga proba, kada ključni rekvizit nije na vrijeme donesen na scenu, iako je prethodno sve funkcioniralo.

Pjevačica je naglasila da u zgusnutom rasporedu Eurosonga, gdje proba traje tek 25 minuta, a za promjenu scenografije ostaje samo 30 sekundi, nema mjesta za takve propuste. Njezin scenski redatelj dijeli to mišljenje, uz opasku da je organizacija prijašnjih godina bila bolja. Unatoč nezadovoljstvu, Fusaro ističe da su povratne informacije bile konstruktivne i bez povišenih tonova. Švicarska predstavnica ne dopušta da je ovi problemi pokolebaju te je s timom već pripremila rezervne planove. "Show se mora nastaviti", poručila je odlučno. Uzbuđenje zbog nastupa ne jenjava, a Fusaro priznaje da se svakim danom budi s više adrenalina i jedva čeka početak. Podsjetimo, nakon prve polufinalne večeri u kojoj je nastupila i hrvatska grupa Lelek, drugo polufinale na rasporedu je u četvrtak 14. svibnja, dok je veliko finale zakazano za subotu 16. svibnja.