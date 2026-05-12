VIDEO Reakcija publike na nastup Izraela nije izostala! Povici i negodovanje čuli su se tijekom cijele izvedbe

U Beču se večeras održava prvo polufinale jubilarnog, 70. Eurosonga, a uz našu grupu Lelek nastupio je i predstavnik Izraela. I to nakon puno rasprave o nastupu ove zemlje te poziva da ih se izbaci. Naime, Izrael je predstavio Noam Bettan s pjesmom "Michelle", koja je na hebrejskom, francuskom i engleskom jeziku. Uoči i tijekom nastupa izraelskog predstavnika čuli su se povici i negodovanje publike kakvo je prošle godine doživjela i njegova kolegica Yuval Raphael.

Inače, pjesma "Michelle" govori o nezdravoj vezi i potrebi da se čovjek digne i ode kada stvari više ne funkcioniraju.

Podsjetimo i da je Izrael, uz sve to, prije nekoliko dana upozoren od strane EBU-a. Europska radiodifuzna unija izdala je upozorenje izraelskoj televiziji KAN. Direktor Eurovizije, Martin Green, u priopćenju je naglasio da su uočeni videozapisi u kojem se poziva na glasanje za Izrael.

"U petak, 8. svibnja, skrenuta nam je pozornost na to da su objavljeni i distribuirani videozapisi s uputom na ekranu da se ‘glasa 10 puta za Izrael’, a koje je objavio izvođač koji predstavlja KAN. U roku od 20 minuta kontaktirali smo delegaciju KAN-a kako bismo zatražili da odmah zaustave svaku distribuciju tih videozapisa i uklone ih sa svih platformi na kojima su bili objavljeni. Oni su odmah postupili po tom zahtjevu", stoji u izjavi Martina Greena.

"Upute za glasanje na Eurosongu koje se odnose na promociju prvenstveno su usmjerene na odvraćanje od velikih financiranih kampanja trećih strana, i zadovoljni smo što ovaj video nije bio dio takve kampanje. Međutim, korištenje izravnog poziva na akciju da se za jednog izvođača ili pjesmu glasa 10 puta također nije u skladu s našim pravilima niti s duhom natjecanja. Razmjeri našeg glasanja znače da takva aktivnost ne može utjecati na konačni rezultat, a 50 posto svih glasova ove godine dolazi od profesionalnih žirija", dodao je.

U Greenovoj izjavi stoji i kako će EBU poduzeti odgovarajuće mjere ako se nastavi s ovom praksom, a eurovizijski fanovi na X-u istaknuli su kako su upravo na ovakvo ponašanje upozoravale televizijske kuće iz Irske, Islanda, Nizozemske, Slovenije i Španjolske kada je EBU donio nova pravila. Valja naglasiti i da ovih pet zemalja zbog sudjelovanja Izraela, ove godine nećemo gledati na Euroviziji.