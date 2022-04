Tko je dobitnica Porina za najbolji ženski vokal? 'I dalje radim svakog dana od 9 do 5'

Kada je na ovogodišnjoj dodjeli nagrade Porin u kategoriji najbolja ženska vokalna izvedba slavila Bad Daughter u konkurenciji Vanne i Darije Hodnik Marinović mnogi koji slabije prate zbivanja na domaćoj glazbenoj sceni pitali su se tko je ona. Prijašnjih godina alternativna glazba na engleskom jeziku teško je uopće mogla doći u konkurenciju za nominacije, a kamoli osvojiti najvažniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj. No, sve se čini se promijenilo prije dvije godine kada je Porin za album godine dobio J.R.August. Iza imena Bad Daughter (Loša kći) krije se Dunja Ercegović, 29-godišnja Splićanka, koja je dosad nastupala pod imenom Lovely Quinces, a s Bad Daughter otišla je u alternativnije vode.

- Mislim da se moglo po mom izrazu lica, odmah nakon proglašenja, vidjeti da sam bila više nego iznenađena. Vjerujem da mnogi koji su to gledali na televiziji nisu bili upoznati s mojim likom i djelom. Ne želim ništa preispitivati, naravno da mi je drago što su ljudi mislili da to zaslužujem. Možda sam idealist, ali čini mi se da bi to isto moglo ukazivati na neku promjenu, da je moguće biti nominiran iako pripadaš alternativnoj sceni i pjevaš na engleskom - ispričala nam je Bad Daughter koja je prošle godine izdala album "Let me Panic". Da se radi o zanimljivom djelu najbolje govori podatak da je i on zaslužio nominaciju za Porin, a glazbeni kritičari su ga u anketi tjednika Nacional proglasili najboljim u 2021, godini.

- Lovely Quinces nisam htjela promijeniti, iako bi bilo logično da sam samo nastavila u drugom žanru. Poznavajući sebe, možda bi se nakon nekog vremena htjela vratiti akustičnom zvuku, a onda bi to bilo previše shizofreno. Jednostavnije je i čišće imati dva odvojena projekta. A ta odluka je došla manje-više spontano, te pjesme koje nisam mogla zamisliti u LQ aranžmanu sam izbacila na Bandcampu 2016.god iz čiste dosade i zato što su dosta dugo skupljale prašinu. Kasnije mi je došlo da ipak neke snimim profesionalno i da vidim hoće li me taj drugi projekt zadovoljiti i zadržati, ili će to biti samo neki hir - veli glazbenica koja je novo ime izabrala iz zezancije s mamom. Naime, mama bi joj svaki put kad bi se naljutila na nju kazala kako je ona njena loša kći.

- Mama nije baš oduševljena ovim imenom jer se boji da će ljudi to krivo shvatiti, haha. Da se razumijemo, to je proizašlo iz interne šale, a ne iz neke traume. Više se nekako povezujem s ovim imenom nego s Lovely Quinces - kaže glazbenica koja uz glazbu radi i u jednoj reklamnoj agenciji.

- Usklađujem obveze kao svatko drugi, nekako se snađeš. Dosta mojih kolega ne može živjeti od glazbe, no mi ipak pripadamo nekoj drugoj sceni. Ja sam do prije par godina to uspijevala, živjela studentski i skromno od glazbe, ali to zato što sam svirala sama. Svi bi voljeli se isključivo posvetiti glazbi, ali to je jednostavno nemoguće. Dobiješ Porin i sljedeći dan se već vraćaš realnosti rada od devet do 5 - veli Dunja koja će svoj album predstaviti 6. svibnja u zagrebačkom Pogonu Jedinstvo.

- Ne mogu reći da sam pretjerano bila nostalgična za koncertima, ušla sam jednostavno u neki drugi film i počela raditi, tako da mi je vrijeme brzo prošlo. Nastupu se mnogo veselimo, a i strepimo, jer stvarno želimo da to bude pravo audio-vizualno iskustvo. Dosta ambiciozno pristupamo svemu tome, samo se nadam da će se to uživo osjetiti/vidjeti. Nažalost za ostale koncerte nećemo imati toliko kontrole, ali bit će dobro za nas da se s ovim projektom naučimo snaći u svakakvim situacijama - kaže glazbenica koja se okušala i kao glumica. Glumila je u HNK Zadar a dobila je i nagradu za najbolju glumicu u kratkometražnom filmu Renate Lučić ‘’Peti kat lijevi’’ na Shots film festivalu.

- Svakako bi voljela da imam još takvih prilika negdje glumiti, bilo da je riječ o kazalištu ili filmu. U međuvremenu i crtam, a najbolje se opuštam u šetnji - kazala je Bad Daughter i dodala kako bi s ovim projektom voljela uspjeti i van granica Hrvatske.

- Sve što napravimo sada je s namjerom da nekad sviramo van ovih granica. Mi se možemo samo nastaviti truditi i pokušati sami sebe nadmašiti svaki put, te se nadati da je sreća na našoj strani. Nikakve scenarije ne isključujem - zaključila je Dunja.

