Stanković najavio iduću emisiju: 'Hrvatska napreduje, tvrdi premijer, a našoj gošći ljudi ovako pišu...'

Aleksandar Stanković (51), voditelj i urednik HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" na Facebooku je otkrio kako mu je iduća gošća pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter. Stanković je kao najavu emisije iskoristio dio izvješća pravobraniteljice za 2021. godinu i napisao:

- Hrvatska napreduje, tvrdi premijer, a našoj gošći pučkoj pravobraniteljici Teni Šimonović Einwalter ljudi ovako pišu::

SIROMAŠTVO

„Prvi puta u životu obraćam se centru za pomoć jer sam bez sredstava (novaca) za život, bez posla bez ikoga tko bi nam išta dao, bez hrane. Nisu me uputili na moja i djetetova prava, nisam tad znala da mogu ići u pučku kuhinju, niti da država plaća nešto režija. NIŠTA jedno veliko NIŠTA. Ugrozili su nam svojom nebrigom živote….“

BESKUĆNIŠTVO

„ . ..poslije očeve smrti postao sam beskućnik. Živio sam po razvnovrsnim stanovima, a sad nakon potresa sam smjesten u kontenjerskom naselju, ali grad Sisak koji se non stop ogradjuje da ne treba pomagati beskućnicima me zeli izbaciti van. Inace sam primatelj socijalne pomoci, nemam gdje zivjeti. Nemam se kome drugome obratiti pa se obraćam ovim putem vama da mi se pomogne"

POSTUPANJE POLICIJE

"...nastavio me vući kroz cijelo dvorište sve do policijskog auta gdje je rekao da sam uhapšena i da mi se stave lisice. Nitko od ostalih kolega nije reagirao, a smatram da nije bilo potrebe za primjenu prekomjerne sile jer se nisam opirala prilikom uhićenja. Policijski službenici su mi trebali odmah stavit lisice i onda me odvesti do službenog vozila pa i u postaju, a ne na način da me se davi i baca po cijeloj kući i dvoru.“

PRENAPUČENOST U ZATVORIMA

„…trenutno se nalazim u ćeliji dimenzija cca 6x3 m, to je nekih 18tak m2, tj. nalazi se nas 6 osoba. Do nedavno nas je bilo 5 i to je bilo previše, a sad je ubačen i šesti krevet i osoba te je boravak u takvom prostoru nesnosan. … osim nas šestorice nalaze se još 3 kreveta na kat, veliki stol za objed, mali stolić, stolić za tv prijamnik i 5 stolica koji oduzimaju 10m2… Molim vas pomoć"

OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA

„ Smjestili su me u psihijatrijsku ustanovu, a da nisu rekli kojim povodom sam PRISILNO ostavljen tu, odnosno ne samo da nisam obaviješten o ičem nego i kad pitam ljude koji tu rade koji bi trebali bit odgovorniji od mene bilo kakav besplatan savjet bilo bi mi drago. Ignoriraju me i skreću sa teme ako imate kakav savjet“.

